В Барнауле продлили перекрытие улицы Мамонтова из-за строительства газовых сетей

Ограничения будут действовать до 19 октября

03 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле движение по улице Мамонтова перекрыли до 19 октября. Это связано со строительством газопровода, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, проезд от улицы Мамонтова, 84, до улицы Челюскинцев ограничили с 15 сентября, чтобы провести догазификацию жилых домов. Все работы планировали завершить 4 октября. Однако жители перекрытого участка подали еще 28 заявок на подключение к газопроводу. Поэтому движение транспорта здесь закроют до 19 октября.

В связи с этим автобусы маршрута № 65 будут ходить так:

при движении в сторону ул. Мамонтова по пр. Красноармейскому: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев – ул. Загородная, далее – по маршруту;

в обратном направлении: ул. Загородная – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.

«Перекрытие осуществляется с учетом возможности проезда автомобилей экстренных служб и жителей домов, расположенных на указанном участке улицы Мамонтова», – уточнили в администрации города.

После перекрытия улицы Мамонтова транспортный поток вырос на проспекте Красноармейском и улице Гоголя. Чтобы избежать крупных автомобильных пробок, здесь изменили графики работы светофоров. Об этом рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

«Участников дорожного движения просим быть внимательными при проезде указанных участков, по возможности заранее выбирать маршруты объезда. Так, при движении в центр города с региональной автодороги "Мостовой переход через реку Обь в городе Барнауле" съезжать на проспект Ленина с транспортной развязки, расположенной в районе площади им. В.Н. Баварина. Или выбирать альтернативный въезд в город через Коммунальный мост», – пояснил он.

Ситуацию на дорогах постоянно мониторит комитет по дорожному хозяйству и Госавтоинспекция.

Общая протяженность строительства объекта "Распределительный газопровод низкого давления до жилых домов в городе Барнауле (ул. Мамонтова, Правый берег пруда)" – 8,5 км. Он позволит провести газ в 140 домов. По данным на 2 октября, от улицы Фомина до улицы Челюскинцев построили ствол газопровода, а также 46 подводящих газопроводов.