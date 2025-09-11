НОВОСТИТранспорт

Движение транспорта ограничат в центре Барнаула на месяц из-за догазификации

С 15 сентября по 4 октября полностью закрывается участок дороги от ул. Фомина до ул. Челюскинцев

11 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В связи с работами по догазификации домов на улицах Мамонтова и Правый берег пруда в Барнауле будет временно ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения разделены на два этапа:

  • с 15 сентября по 4 октября – полностью закрывается участок дороги от ул. Фомина до ул. Челюскинцев для всех видов транспорта;

  • с 5 по 15 октября – перекрывается участок от ул. Челюскинцев до дома № 240 по ул. Мамонтова. При этом будет обеспечен проезд для автомобилей экстренных служб и жителей близлежащих домов.

Перекрытие дорог в центре Барнаула / Фото: barnaul.org

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет мониторить транспортную ситуацию на этих участках. Водителям рекомендуется соблюдать знаки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки.

Работы проводятся в рамках федеральной программы догазификации.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:33:45 11-09-2025

Нада ещё там интернет отключить и мобильную связь, чтобы такси наверняка не доехала.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:33 11-09-2025

Надо это было совместить с расширением моста на Челюскинцев

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:30:19 11-09-2025

Все верно, все в город вернулись. Самое время. Лето это не для этого.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:53 11-09-2025

Толку то от этой газификации ради газификации? Всё равно никто не подключается к газу. По крайней мере в центре.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:03 12-09-2025

привет редакторам: в тексте нет упоминая о названии перекрываемой улицы.

интересно что будут делать грузали? - доехали до Фомина, по Мамонтова "кирпич" и поползли в гору по Фомина?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:36:31 12-09-2025

а как 65 автобус будет ходить

  -2 Нравится
Ответить
