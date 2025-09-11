Движение транспорта ограничат в центре Барнаула на месяц из-за догазификации
С 15 сентября по 4 октября полностью закрывается участок дороги от ул. Фомина до ул. Челюскинцев
11 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
В связи с работами по догазификации домов на улицах Мамонтова и Правый берег пруда в Барнауле будет временно ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.
Ограничения разделены на два этапа:
-
с 15 сентября по 4 октября – полностью закрывается участок дороги от ул. Фомина до ул. Челюскинцев для всех видов транспорта;
-
с 5 по 15 октября – перекрывается участок от ул. Челюскинцев до дома № 240 по ул. Мамонтова. При этом будет обеспечен проезд для автомобилей экстренных служб и жителей близлежащих домов.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет мониторить транспортную ситуацию на этих участках. Водителям рекомендуется соблюдать знаки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки.
Работы проводятся в рамках федеральной программы догазификации.
20:33:45 11-09-2025
Нада ещё там интернет отключить и мобильную связь, чтобы такси наверняка не доехала.
21:03:33 11-09-2025
Надо это было совместить с расширением моста на Челюскинцев
22:30:19 11-09-2025
Все верно, все в город вернулись. Самое время. Лето это не для этого.
23:16:53 11-09-2025
Толку то от этой газификации ради газификации? Всё равно никто не подключается к газу. По крайней мере в центре.
07:30:03 12-09-2025
привет редакторам: в тексте нет упоминая о названии перекрываемой улицы.
интересно что будут делать грузали? - доехали до Фомина, по Мамонтова "кирпич" и поползли в гору по Фомина?
11:36:31 12-09-2025
а как 65 автобус будет ходить