Движение транспорта ограничат в центре Барнаула на месяц из-за догазификации

С 15 сентября по 4 октября полностью закрывается участок дороги от ул. Фомина до ул. Челюскинцев

11 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с работами по догазификации домов на улицах Мамонтова и Правый берег пруда в Барнауле будет временно ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения разделены на два этапа:

с 15 сентября по 4 октября – полностью закрывается участок дороги от ул. Фомина до ул. Челюскинцев для всех видов транспорта;

с 5 по 15 октября – перекрывается участок от ул. Челюскинцев до дома № 240 по ул. Мамонтова. При этом будет обеспечен проезд для автомобилей экстренных служб и жителей близлежащих домов.

Перекрытие дорог в центре Барнаула / Фото: barnaul.org

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет мониторить транспортную ситуацию на этих участках. Водителям рекомендуется соблюдать знаки, выбирать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки.

Работы проводятся в рамках федеральной программы догазификации.