В Барнауле семейные пары могут пройти бесплатный чек-ап в честь Дня влюбленных
Акция приурочена к Всероссийской неделе осведомленности о заболеваниях сердца
11 февраля 2026, 15:46, ИА Амител
Под девизом "С любовью к близким" 14 февраля в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики пройдет специальная акция. В День всех влюбленных семейные пары приглашаются на бесплатное комплексное обследование, направленное на выявление факторов риска развития хронических заболеваний.
В программе "экспресс-чекапа" — проверка работы сердца, измерение артериального и внутриглазного давления, оценка мышечной силы, антропометрия, анализ уровня глюкозы и холестерина в крови. По итогам обследования можно будет получить консультацию врача-терапевта.
Акция приурочена к Всероссийской неделе осведомленности о заболеваниях сердца.
«Сердце — ключевой орган, от состояния которого зависит здоровье и долголетие. Лучшая инвестиция в него — это профилактика: здоровый образ жизни, контроль давления, холестерина и регулярная физическая активность», — отмечает главный врач центра Татьяна Репкина.
Мероприятие состоится 14 февраля с 08:00 до 15:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 23. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3852) 63-18-43. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
