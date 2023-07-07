В Барнауле сирота-колясочница добилась квартиры на первом этаже с помощью прокуратуры

Региональное жилищное управление купило подходящее жилье после проверки

07 июля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Сирота-инвалид из Барнаула Светлана Крюкова смогла получить подходящее для нее жилье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Напомним, что после решения суда Светлана получила квартиру на девятом этаже многоэтажки. Однако лифт в доме ходил лишь до восьмого этажа, а до самой квартиры необходимо подниматься по лестнице. Из-за проблем со здоровьем для Крюковой это невозможно.

Прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку. В результате региональное жилищное управление купило подходящее жилье на первом этаже — у него оборудован пандус. Вчера, 6 июля, девушка осмотрела и приняла квартиру.