В Барнауле сирота-колясочница добилась квартиры на первом этаже с помощью прокуратуры
Региональное жилищное управление купило подходящее жилье после проверки
07 июля 2023, 16:55, ИА Амител
Сирота-инвалид из Барнаула Светлана Крюкова смогла получить подходящее для нее жилье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Напомним, что после решения суда Светлана получила квартиру на девятом этаже многоэтажки. Однако лифт в доме ходил лишь до восьмого этажа, а до самой квартиры необходимо подниматься по лестнице. Из-за проблем со здоровьем для Крюковой это невозможно.
Прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку. В результате региональное жилищное управление купило подходящее жилье на первом этаже — у него оборудован пандус. Вчера, 6 июля, девушка осмотрела и приняла квартиру.
17:33:33 07-07-2023
Как можно было колясочника заселить на 9 этаж.
18:05:48 07-07-2023
AMIC писал уже раз 50 про то, как девушке-инвалиду предложили квартиру на 9 этаже в пос.Южный, потому что в документах не было указано, что сирота инвалид-колясочница. А ей надо на 1. Сама девушка и её представители посчитали, видимо, что это выше их достоинства - связаться с РЖУ и объяснить ситуацию, попросить подходящий этаж. Они сразу накатали жалобу Бастрыкину. Чтобы придать истории скандальный характер. Ведь пока жалобу рассматривала Прокуратура, пока готовила ответ и прочее - шло время, месяцы! Между тем сирота просто могла позвонить в РЖУ и решить вопрос в считанные дни.
13:18:11 08-07-2023
не ищем лёгких путей (18:05:48 07-07-2023) AMIC писал уже раз 50 про то, как девушке-инвалиду предложи... Не лгите! В поданных документах все было указано и были необходимые пояснения. Просто к решению данного вопроса отнеслись крайне легкомысленно и не прочитав документы полностью.