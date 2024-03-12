В Барнауле студенты-сыроделы закрасили надписи с рекламой наркосайтов

В акции участвовали студенты колледжа сыроделия

12 марта 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 11 марта прошла антинаркотическая акции "Стоп, наркотик!", в рамках которой закрасили надписи с адресами наркосайтов, сообщает мэрия.

Как видно на фото, в основном участники мероприятии закрашивали объявления о работе, по которым ищут закладчиков.

В акции участвовали студенты-волонтеры колледжа сыроделия при поддержке комитета по делам молодежи и управления по контролю за оборотом наркотиков.