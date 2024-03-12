В Барнауле студенты-сыроделы закрасили надписи с рекламой наркосайтов
В акции участвовали студенты колледжа сыроделия
12 марта 2024, 11:15, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 11 марта прошла антинаркотическая акции "Стоп, наркотик!", в рамках которой закрасили надписи с адресами наркосайтов, сообщает мэрия.
Как видно на фото, в основном участники мероприятии закрашивали объявления о работе, по которым ищут закладчиков.
В акции участвовали студенты-волонтеры колледжа сыроделия при поддержке комитета по делам молодежи и управления по контролю за оборотом наркотиков.
11:21:22 12-03-2024
Великое дело. Сеть распространения наркотиков парализована. Наркодилеры плачут и грызут локти от бессилия. Сыроделы торжествуют, продажи сыра пошли в гору, наркоманы стали сыроманами.
11:37:47 12-03-2024
Гость (11:21:22 12-03-2024) Великое дело. Сеть распространения наркотиков парализована. ... Они хоть что-то делают.А вы против их действий ?
13:56:50 12-03-2024
Гость (11:37:47 12-03-2024) Они хоть что-то делают.А вы против их действий ?... Можно с таким же успехом пустыню пылесосить.
15:20:06 12-03-2024
ворчун (13:56:50 12-03-2024) Можно с таким же успехом пустыню пылесосить....
А разве госорганы не работают по взрослому в этом направлении?
11:31:31 12-03-2024
Надо было сверху надпись лепить: "Брось наркотик - лопай СЫР! )))
11:49:06 12-03-2024
Гость (11:31:31 12-03-2024) Надо было сверху надпись лепить: "Брось наркотик - лопай СЫР... Зин, а где денег на настоящий сыр взять? А что есть на прилавках, это похуже наркотиков будет.
11:53:20 12-03-2024
Гость (11:49:06 12-03-2024) Зин, а где денег на настоящий сыр взять? А что есть на прила... а наркотики там прям настоящие без гмо
11:56:17 12-03-2024
Гость (11:49:06 12-03-2024) Зин, а где денег на настоящий сыр взять? А что есть на прила... у вас поди и курица растворяется в процессе варки и молоко в тепле неделями не прокисает?
12:09:03 12-03-2024
Гость (11:56:17 12-03-2024) у вас поди и курица растворяется в процессе варки и молоко в... Курица не растворяется, а вот объем бедер ее, в три раза меньше становится.
11:43:37 12-03-2024
Вот ведь как бывает- студенты с наркотой борются, как могут, своими силами. А наркоконтролю это не интересно! Может, у них интерес в чем-то другом?
11:58:24 12-03-2024
Гость (11:43:37 12-03-2024) Вот ведь как бывает- студенты с наркотой борются, как могут,... - "А наркоконтролю это не интересно!" ==== Это их шкурный интерес, если они наркоту победят, то их под отдел распустят на все четыре стороны. Так что, они свой сук, никогда не будут рубить.
11:55:36 12-03-2024
а почему только девчонки с баллончиками? пацаны наверное объявы рисуют по ночам?
12:03:34 12-03-2024
А?
12:07:59 12-03-2024
а почему не по цвету краска? (12:03:34 12-03-2024) А?... что на складе было то и того
12:19:29 12-03-2024
Пойду беляшей горячих куплю.
В магазинах медленная смерть, у наркобарыг быстрая.