В Госдуме требуют применить "оружие возмездия" в зоне СВО
Об этом рассказал спикер Вячеслав Володин
31 января 2026, 12:45, ИА Амител
По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, парламентарии видят острую необходимость в использовании "оружия возмездия" и полном выполнении задач специальной военной операции на украинской территории. Что это за оружие — не уточняется.
«Члены нижней палаты парламента подчеркивают важность задействования более разрушительных средств, а именно — "оружия возмездия", для гарантированного достижения целей СВО», — сообщил Володин в своем канале Мах.
Кроме того, Володин отметил, что единственным выходом для Владимира Зеленского является соблюдение соглашений, достигнутых между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске.
16:12:01 31-01-2026
Фамилии тех кто требует!!?
Иначе это подготовка общественного мнения от Володина лично!...
21:01:36 31-01-2026
Парламентарии без фамилий и члены вместе с ними. Безликие депутаты, Володин их знает, но ни кому не говорит. Хаос в думе или журналистика умерла?