Об этом рассказал спикер Вячеслав Володин

31 января 2026, 12:45, ИА Амител

Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, парламентарии видят острую необходимость в использовании "оружия возмездия" и полном выполнении задач специальной военной операции на украинской территории. Что это за оружие — не уточняется.

«Члены нижней палаты парламента подчеркивают важность задействования более разрушительных средств, а именно — "оружия возмездия", для гарантированного достижения целей СВО», — сообщил Володин в своем канале Мах.

Кроме того, Володин отметил, что единственным выходом для Владимира Зеленского является соблюдение соглашений, достигнутых между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске.