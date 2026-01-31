НОВОСТИПолитика

В Госдуме требуют применить "оружие возмездия" в зоне СВО

Об этом рассказал спикер Вячеслав Володин

31 января 2026, 12:45, ИА Амител

Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, парламентарии видят острую необходимость в использовании "оружия возмездия" и полном выполнении задач специальной военной операции на украинской территории. Что это за оружие — не уточняется.

«Члены нижней палаты парламента подчеркивают важность задействования более разрушительных средств, а именно — "оружия возмездия", для гарантированного достижения целей СВО», — сообщил Володин в своем канале Мах.

Кроме того, Володин отметил, что единственным выходом для Владимира Зеленского является соблюдение соглашений, достигнутых между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске.

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Безработные ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи от государства

Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации
НОВОСТИЭкономика

СВО оружие

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:12:01 31-01-2026

Фамилии тех кто требует!!?
Иначе это подготовка общественного мнения от Володина лично!...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:36 31-01-2026

Парламентарии без фамилий и члены вместе с ними. Безликие депутаты, Володин их знает, но ни кому не говорит. Хаос в думе или журналистика умерла?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров