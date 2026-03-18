В Камне-на-Оби отремонтируют корпус техникума для гимназии № 5

На работы направят более 50 млн рублей, часть средств выделят уже в 2026 году

18 марта 2026, 15:22, ИА Амител

Учебный корпус агротехнического техникума / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Камне-на-Оби планируют отремонтировать учебный корпус агротехнического техникума и временно перевести туда учеников гимназии № 5. На капитальный ремонт направят более 50 млн рублей из краевого бюджета.

Где будут учиться дети

Вопрос обсудили глава Каменского района Светлана Захарова и вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько. Он приехал в город в рамках подготовки Дня АКЗС, который пройдет в районе.

По словам Светланы Захаровой, здание техникума уже использовали как временную площадку для учеников лицея № 2. Однако перед размещением гимназии № 5 здесь необходимо провести капремонт. Работы профинансируют из краевого бюджета.

Проект рассчитали на два года. В 2026 году на первый этап направят 35 млн рублей.

Визит Дениса Голобородько в Камень-на-Оби / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Почему нужен ремонт

«Образовательное учреждение давно нуждается в обновлении и положительное решение вопроса по строительству на федеральном уровне было бы настоящим подарком для жителей города. Но не менее важно организовать комфортный учебный процесс для детей на период строительства», — отметил Денис Голобородько.

И уточнил, что в гимназии обучаются почти 800 человек в две смены, при этом зданию не хватает площадей. Учебный корпус техникума подходит по параметрам, но требует серьезного обновления. Местной администрации предстоит выбрать подрядчика и приступить к работам.

Депутаты планируют контролировать сроки и ход ремонта.

Ситуация с гимназией

Гимназия № 5 имени Парфенова Е.Е. расположена в густонаселенном районе Камня-на-Оби. Из восьми тысяч жителей около тысячи — дети дошкольного и школьного возраста. Сейчас в учреждении учатся около 800 человек при проектной вместимости здания на 540 учеников.

Износ здания достигает 45%, поэтому капитальный ремонт признали нецелесообразным. По итогам Дней Алтайского края в Совете Федерации объект включили в постановление о социально-экономическом развитии региона.

Строительство и ремонт соцобъектов — приоритетное направление народной программы "Единой России". В 2025 году с привлечением средств из федерального бюджета завершили строительство здания школы в селе Орлово Немецкого национального района и в селе Шарчино Тюменцевского района.



В Индустриальном районе Барнаула продолжают строительство "супершколы" на 1100 мест. В 2026–2027 годах в крае запланировали капремонт 49 зданий школ: из них 37 объектов — в 2026 году, в том числе пять зданий школ с двухлетним сроком реализации.