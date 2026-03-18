Больше всего подорожают кузовные детали, оптика и электроника, но критический дефицит маловероятен

18 марта 2026, 15:16, ИА Амител

Автозапчасти / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к резкому увеличению стоимости автомобильных запчастей в России, сообщила журналу Motor Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service.

«Основной причиной изменения цен является рост стоимости логистики. Фрахтовые ставки на альтернативных маршрутах уже увеличились вдвое, что напрямую влияет на конечную стоимость запчастей. Если кризис затянется, импортные товары, включая автозапчасти, могут подорожать на 15–30% в ближайшие месяцы», — отметила Овчинникова.

Наибольшую уязвимость представляет канал параллельного импорта через Объединенные Арабские Эмираты и Ормузский пролив, который обеспечивал до 40–60% оригинальных деталей для иномарок, особенно премиальных моделей.

В первую очередь подорожание затронет оригинальные компоненты для автомобилей премиум-класса, которые традиционно поставлялись через ближневосточные хабы. Затем рост цен распространится на неоригинальные запчасти и расходные материалы.

«Проблемы с логистикой также увеличат сроки ожидания для некоторых позиций. Наиболее сильно дефицит может повлиять на кузовные элементы, оптику, электронные блоки, а также на запчасти для праворульных автомобилей и редких моделей, доставка которых была наиболее сложной», — подчеркнула Овчинникова.

Полного исчезновения запчастей не предвидится. Российский импорт сейчас диверсифицирован: значительная часть поставок поступает из Китая и через прямые азиатские маршруты, которые мало зависят от ситуации в Ормузском проливе, заключила эксперт.