Война на Ближнем Востоке спровоцирует рекордный рост цен на автозапчасти в РФ
Больше всего подорожают кузовные детали, оптика и электроника, но критический дефицит маловероятен
18 марта 2026, 15:16, ИА Амител
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к резкому увеличению стоимости автомобильных запчастей в России, сообщила журналу Motor Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов Fit Service.
«Основной причиной изменения цен является рост стоимости логистики. Фрахтовые ставки на альтернативных маршрутах уже увеличились вдвое, что напрямую влияет на конечную стоимость запчастей. Если кризис затянется, импортные товары, включая автозапчасти, могут подорожать на 15–30% в ближайшие месяцы», — отметила Овчинникова.
Наибольшую уязвимость представляет канал параллельного импорта через Объединенные Арабские Эмираты и Ормузский пролив, который обеспечивал до 40–60% оригинальных деталей для иномарок, особенно премиальных моделей.
В первую очередь подорожание затронет оригинальные компоненты для автомобилей премиум-класса, которые традиционно поставлялись через ближневосточные хабы. Затем рост цен распространится на неоригинальные запчасти и расходные материалы.
«Проблемы с логистикой также увеличат сроки ожидания для некоторых позиций. Наиболее сильно дефицит может повлиять на кузовные элементы, оптику, электронные блоки, а также на запчасти для праворульных автомобилей и редких моделей, доставка которых была наиболее сложной», — подчеркнула Овчинникова.
Полного исчезновения запчастей не предвидится. Российский импорт сейчас диверсифицирован: значительная часть поставок поступает из Китая и через прямые азиатские маршруты, которые мало зависят от ситуации в Ормузском проливе, заключила эксперт.
16:22:26 18-03-2026
Хоть что нибудь!!!! В России может вызвать падение цен?!.....
16:29:56 18-03-2026
оригинальных автозапчастей давно нет, одни поделки
17:49:50 18-03-2026
александр (16:29:56 18-03-2026) оригинальных автозапчастей давно нет, одни поделки... Полностью согласен и возникает вопрос-какое отношение имеет Китай к Ближнему Востоку особенно по логистике
10:29:59 19-03-2026
гость (17:49:50 18-03-2026) Полностью согласен и возникает вопрос-какое отношение имеет... Самое прямое - китайские производители, опасаясь санкций, не хотят напрямую продавать нам, а поставляют сначала, например, арабам, а оттуда уже переправляют нам.
06:28:34 19-03-2026
Любое мало-мальски значимое событие, любой чих и пук в родном отечестве используется только для одного - для поднятия цен...