Правила несложные, но важные

23 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGwNUmw

Газ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Газовые плиты долгое время оставались стандартным решением для кухни: понятные в использовании, быстрые в нагреве и привычные в повседневной готовке. Но за последние годы требования к безопасности и удобству заметно изменились — как со стороны законодательных норм, так и со стороны самих пользователей. Сегодня, прежде чем купить газовую плиту , все чаще учитывают не только наличие газа в доме, но и вентиляцию, планировку кухни, а также альтернативные варианты техники. Рассказываем, какие требования действительно важны сейчас и как изменился подход к выбору.

Какие требования к безопасности важно учитывать

В России действуют правила эксплуатации бытового газового оборудования. Они касаются не только установки, но и повседневного использования плиты:

Регулярное техническое обслуживание . Газовое оборудование проверяют не реже одного раза в год. Для этого заключают договор со специализированной организацией. Во время проверки оценивают состояние плиты, работу автоматики и вентиляции.

. Газовое оборудование проверяют не реже одного раза в год. Для этого заключают договор со специализированной организацией. Во время проверки оценивают состояние плиты, работу автоматики и вентиляции. Исправность оборудования . Плиту нельзя использовать при признаках неисправности. Например, если появляется запах газа, пламя становится желтым или коптящим, слышны посторонние шумы, оборудование нужно сразу отключить и вызвать специалистов.

. Плиту нельзя использовать при признаках неисправности. Например, если появляется запах газа, пламя становится желтым или коптящим, слышны посторонние шумы, оборудование нужно сразу отключить и вызвать специалистов. Требования к размещению . Плиту устанавливают с учетом расстояний до окружающих предметов. По бокам от легковоспламеняющихся поверхностей обычно оставляют не менее 20 см, а сверху до вытяжки или полок — от 70 см. Это снижает риск перегрева и возгорания.

. Плиту устанавливают с учетом расстояний до окружающих предметов. По бокам от легковоспламеняющихся поверхностей обычно оставляют не менее 20 см, а сверху до вытяжки или полок — от 70 см. Это снижает риск перегрева и возгорания. Вентиляция и приток воздуха . На кухне должен работать вентиляционный канал, а приток воздуха не должен перекрываться. Например, при полностью герметичных окнах важно предусмотреть возможность проветривания или приточный клапан.

. На кухне должен работать вентиляционный канал, а приток воздуха не должен перекрываться. Например, при полностью герметичных окнах важно предусмотреть возможность проветривания или приточный клапан. Нельзя оставлять плиту без присмотра . Если пламя погаснет, газ все равно может поступать в помещение.

. Если пламя погаснет, газ все равно может поступать в помещение. Срок службы оборудования . В среднем газовые плиты рассчитаны на 10–14 лет эксплуатации. После этого их проверяют: если техника исправна, срок могут продлить, если нет — ее заменяют.

. В среднем газовые плиты рассчитаны на 10–14 лет эксплуатации. После этого их проверяют: если техника исправна, срок могут продлить, если нет — ее заменяют. Работы выполняют специалисты. Подключение, ремонт и замена газового оборудования выполняются специалистами. Самостоятельная установка может привести к утечкам и другим рискам.

Как меняются требования к удобству

Помимо безопасности при выборе и использовании газовой плиты все чаще обращают внимание на удобство в повседневной жизни. Газ остается одним из самых понятных вариантов в управлении. Пламя видно сразу, его легко регулировать, плюс можно быстро менять интенсивность нагрева. Это важно, если вы часто готовите и привыкли контролировать процесс вручную, а не полагаться на заданные режимы.

При этом современные кухонные плиты отличаются по уровню комфорта. Например, электроподжиг избавляет от необходимости использовать спички, а газ-контроль автоматически перекрывает подачу газа, если пламя погасло. Эти функции необязательны, но заметно упрощают использование.

Отдельно стоит учитывать организацию пространства. Полноразмерная плита занимает больше места, а варочную панель легче встроить в интерьер.

Также важен и уход за техникой. Разные материалы поверхности ведут себя по-разному: эмаль проще в повседневной эксплуатации, нержавеющая сталь требует более аккуратного ухода, а стекло выглядит современно, но на нем быстрее заметны следы.

Учитывайте сценарий использования. Если вы часто готовите и привыкли контролировать процесс, газовые плиты , скорее всего, останутся самым привычным и удобным вариантом.

В магазинах Лемана ПРО представлены кухонные плиты и варочные панели разных типов — от компактных решений для дачи или небольшой кухни до полноразмерных моделей с духовкой. В ассортименте есть варианты с разным объемом, количеством конфорок и в разных цветах, поэтому здесь легко найти технику под конкретную планировку и стиль кухни.

ООО "ЛЕ МОНЛИД"

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