В России зарегистрировали первую вакцину от коклюша для взрослых

Ожидается, что массовое производство начнется в ближайшее время

24 апреля 2026, 16:30, ИА Амител

Вакцина

"Ростех" успешно разработал первую вакцину для взрослых, направленную на профилактику коклюша, дифтерии и столбняка, что подтверждается информацией, опубликованной пресс-службой компании в Telegram-канале.

«Данная вакцина получила официальное одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наличие бесклеточного коклюшного компонента делает ее предпочтительной для проведения ревакцинации среди лиц старше 18 лет», — подчеркивают представители "Ростеха".

Согласно результатам клинических испытаний, проведенных компанией, вакцина продемонстрировала высокий уровень безопасности и эффективности. Однократное введение обеспечивает защиту от указанных заболеваний на протяжении не менее десяти лет.

Подобные вакцины всегда импортировались исключительно из-за рубежа, что существенно ограничивало их доступность для населения. Появление отечественного аналога создает благоприятные условия для потенциального включения препарата в Национальный календарь профилактических прививок, что может значительно повысить уровень иммунизации и улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, заключили в "Ростехе".

