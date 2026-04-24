В России зарегистрировали первую вакцину от коклюша для взрослых
Ожидается, что массовое производство начнется в ближайшее время
24 апреля 2026, 16:30, ИА Амител
"Ростех" успешно разработал первую вакцину для взрослых, направленную на профилактику коклюша, дифтерии и столбняка, что подтверждается информацией, опубликованной пресс-службой компании в Telegram-канале.
«Данная вакцина получила официальное одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наличие бесклеточного коклюшного компонента делает ее предпочтительной для проведения ревакцинации среди лиц старше 18 лет», — подчеркивают представители "Ростеха".
Согласно результатам клинических испытаний, проведенных компанией, вакцина продемонстрировала высокий уровень безопасности и эффективности. Однократное введение обеспечивает защиту от указанных заболеваний на протяжении не менее десяти лет.
Подобные вакцины всегда импортировались исключительно из-за рубежа, что существенно ограничивало их доступность для населения. Появление отечественного аналога создает благоприятные условия для потенциального включения препарата в Национальный календарь профилактических прививок, что может значительно повысить уровень иммунизации и улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, заключили в "Ростехе".
18:06:41 24-04-2026
За жижей жижа пусть изготовляется,
Да в кровь силком народу не вливается!
19:19:33 24-04-2026
19:19:33 24-04-2026
Вы этот заговор читаете, глядя на растущую луну, чтобы не болеть? (Хотя куда уж сильнее? 😁)
22:20:42 24-04-2026
22:20:42 24-04-2026
Да, Луна красивая, и небо супер. Прожектор штоли с ЦУМа мешает...
20:07:08 24-04-2026
После вакцины от ковида, больше не доверяю новым вакцинам.
02:36:11 25-04-2026
02:36:11 25-04-2026
Что не так с ней было? Есть доказательства? Или просто прокукарекать?
08:18:24 25-04-2026
08:18:24 25-04-2026
Антиваксеры подросли, а коклюш не спит, ловит глупых жертв...