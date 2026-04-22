Отопительный сезон в Барнауле планируют завершить 4–5 мая
Окончательное решение власти примут в конце апреля
22 апреля 2026, 16:31, ИА Амител
Отопительный сезон в Барнауле, по предварительным данным, может завершиться 4–5 мая, однако при необходимости дата может быть скорректирована, сообщает мэрия.
Как отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, окончательное решение о завершении отопительного сезона "будет принято на следующей неделе, после получения более детальных данных от Алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
«Детального прогноза на начало мая пока нет, но, согласно предварительному, в мае местами возможны заморозки от 0 до -4 градусов», — указал замначальника МКУ "Управление по делам ГОЧС" по городу Барнаулу Евгений Терещенко.
До конца апреля в Барнауле будет теплая погода: дневные температуры будут составлять от +10 до +20 градусов, ночные — от +4 до +9 градусов.
Напомним, в 2025 году отопительный сезон в Барнауле завершился 5 мая. С этого дня внутридомовые системы перешли на "летний" режим.
16:45:06 22-04-2026
Да лучше июНЯ!
16:52:36 22-04-2026
Понятно - уголь ещё имеется. Надо жечь. За наш счёт.
17:11:08 22-04-2026
местами возможны заморозки от 0 до -4 градусов, и эти места отапливаются?
17:49:28 22-04-2026
Приготовьте обогреватели)))
18:08:26 22-04-2026
У нас с 3 апреля практически не топят. Батареи, то как парное молоко, то полностью холодные. Посмотрим что выкатят в квитанциях. Осенью тоже почти не топили, а в квитанциях было 5-6 тысяч за отопление, зимой правда топили норм и в квитанции те же 6 тысяч.
21:45:53 22-04-2026
Гость (18:08:26 22-04-2026) У нас с 3 апреля практически не топят. Батареи, то как парно... +100500! Батареи температуры стен! Это фактически отключенное отопление-но счет выставят как загорячие батареи! Почему мы должны оплачивать это безобразие!!! Отключат совсем, будем платить только за обогреватели! Всю осень тоже самое было, а счета конские приходили.
Но вам хоть повезло, что зимой нормально топили. У нас нет! В морозы в январе замерзали! Месяц, наверное, только нормальное отопление было....И счета явно не соответствуют потребляемому теплу.
18:11:10 22-04-2026
А может всё-таки по закону раньше отключать? Люди за две недели сварятся!
19:31:41 22-04-2026
Почему нарушаете закон? Или Вас нет в городе? Хорошо подумайте и примите правильное решение!
20:02:28 22-04-2026
как же всегда смотрят по среднесуточной температуре плюс 8, уже надо сейчас отключать! В прошлом году с открытыми окнами жили и опять за наш счет улицу топить? P.s. батареи давно перекрыты у меня в квартире, от одних стояков жарко!
20:42:24 22-04-2026
Вроде от среднесуточной считали раньше... неделю выше +10 и конец...
21:25:45 22-04-2026
Правильное решение.
22:52:34 22-04-2026
Гость (21:25:45 22-04-2026) Правильное решение.... Согласен. На 9 снег в прогнозе. Так им.
07:55:56 23-04-2026
Musik (22:52:34 22-04-2026) Согласен. На 9 снег в прогнозе. Так им. ... Не сочиняй! +19 обещают 9 мая.
22:14:36 22-04-2026
по законодательству окончание отопительного сезона наступает при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов в течении 5 суток. пять суток будет в субботу - выходной. Поэтому логично окончить отопительный сезон 27 апреля. Решение администрации о 4-5 мая никакого отношения к закону не имеет. ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ!
00:28:16 23-04-2026
И где же ваш закон 5 дней среднесуточная +8, только пишите о нём, но ни разу неисполнили. Влт Бийск молодны, с 23 отключают, а наши денег собрали наверное ещё мало, или угодь лишний.Сколько можно улицу отапливать.
09:39:35 23-04-2026
Любовь. (00:28:16 23-04-2026) И где же ваш закон 5 дней среднесуточная +8, только пишите о... И Бийск, и Рубцовск находятся ЮЖНЕЕ Барнаула, не забывайте. Там всегда теплее, чем у нас. Кроме того, уже давно снизили ощутимо подачу тепла. Все делают в Барнауле правильно.
22:51:25 23-04-2026
На улице всю неделю выше +20 днем, ночью больше +5. Рекомендации по проведению общедомового собрания об отключении отопления, пишут люди далекие от реальности! Типовая ситуация в МКД: одна сторона на солнце, другая в тени. Какое общее собрание!? Не будет единого решения! Вопрос в другом: почему эти ..... топят в +25, гораздо сильнее, чем в -25?! Кто мешает топить в экономном режиме? Технологии позволяют. Жаба не позволяет! Все об этом знают, но или врут, или прячут голову в песок.
23:42:29 23-04-2026
к (22:51:25 23-04-2026) На улице всю неделю выше +20 днем, ночью больше +5. Рекоменд... Из комментов выше:
У нас с 3 апреля практически не топят. Батареи, то как парное молоко, то полностью холодные.
+100500! Батареи температуры стен! Это фактически отключенное отопление
Кто из вас прибрехивает?
16:58:45 25-04-2026
Все именно так. У одних жарят, у других практически отключили.Но вот интересная вещь- заплатят и те и другие одинаково.Это в лучшем случае! Знаю примеры- когда за еле теплые батареи плата начислялась больше, чем у тех у кого топили нормально! "Чудеса " да и только! Платят за потребляемое тепло лишь те у кого счетчики в квартире. Все остальное надувательство и точка. Не везде разумеется. Но у нас так.
06:54:53 24-04-2026
У нас уже +28 в квартире с отключенными батареями, открытыми форточками, обычная пятиэтажка, поэтому стояк, к сожалению, перекрыть не можем. И так ещё две недели жить предлагают? Это форменное измывательство!
07:48:10 24-04-2026
Понаехи, валите обратно в свои елбанки и там можете не топить вовсе! И не мыться тоже, что вы успешно практикуете, проживая в городе и воняя на весь ОТ. Всё наэкономиться не можете!
08:36:23 24-04-2026
Сегодня вообще морозяка на улице, ночами холодно и в мае будет холодно. Все начисления платы делает управляющая организация и денежные средства тоже идут на счет УК. Все вопросы к УК. (Если конечно дом не перешел на "прямой договор" с СГК.) .
01:18:35 26-04-2026
Не буду платить пока порядка не будет.