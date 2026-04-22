Окончательное решение власти примут в конце апреля

22 апреля 2026, 16:31, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Отопительный сезон в Барнауле, по предварительным данным, может завершиться 4–5 мая, однако при необходимости дата может быть скорректирована, сообщает мэрия.

Как отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, окончательное решение о завершении отопительного сезона "будет принято на следующей неделе, после получения более детальных данных от Алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

«Детального прогноза на начало мая пока нет, но, согласно предварительному, в мае местами возможны заморозки от 0 до -4 градусов», — указал замначальника МКУ "Управление по делам ГОЧС" по городу Барнаулу Евгений Терещенко.

До конца апреля в Барнауле будет теплая погода: дневные температуры будут составлять от +10 до +20 градусов, ночные — от +4 до +9 градусов.

Напомним, в 2025 году отопительный сезон в Барнауле завершился 5 мая. С этого дня внутридомовые системы перешли на "летний" режим.