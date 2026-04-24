Юным военным медикам показали, как в Алтайском крае помогают ветеранам боевых действий

Ученики военно-медицинского класса побывали в госпитале для ветеранов войн в Алтайском крае

24 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Ученики военно-медицинского класса "Легион 22" в госпитале для ветеранов войн в Алтайском крае / Фото: Антон Мамонтов

Ученики военно-медицинского класса "Легион 22" побывали в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Здесь им показали, как в регионе лечат и восстанавливают ветеранов ВОВ, военных конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии, а также участников СВО.

Заместитель начальника госпиталя по лечебной части Алена Харлова рассказала ребятам об основных направлениях работы учреждения. Сотрудники физиотерапевтического отделения показали юным гостям кабинеты лазерной терапии, озонотерапии и аудиовизуальной релаксации. Все они оснащены современным оборудованием.

Отдельное внимание в госпитале уделяют восстановлению ветеранов боевых действий. Для этого на базе неврологического отделения работает специальное реабилитационное подразделение, где используют оборудование для восстановления опорно-двигательных функций.

