Зарплаты россиян могут вырасти во втором полугодии
Динамика будет неравномерной — в отдельных секторах повышение может оказаться скромнее или вовсе не состояться
24 апреля 2026, 16:15, ИА Амител
Зарплаты россиян увеличатся на 10–12% во второй половине 2026 года, заявил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью "Газете.ru". Он уточнил, что речь идет о номинальных зарплатах до вычета налогов.
«Логично ожидать дальнейшего роста зарплат, хотя он будет неравномерным. Вероятнее всего, рост не превысит 10%. Экономика сейчас находится в состоянии рецессии, поэтому зарплаты вряд ли вырастут быстрее, чем в последние пять лет. Ориентироваться следует на диапазон 10–12%», — добавил он.
Рост зарплат в основном обусловлен инфляцией. Это номинальный рост, который многие работодатели вынуждены учитывать в своих бюджетах, чтобы предотвратить отток кадров. Безработицы нет, и работники могут требовать улучшения условий или менять работу с минимальными рисками, особенно в некоторых отраслях, отметил Селезнев.
По его словам, еще одним фактором является дефицит кадров, который особенно заметен в таких секторах, как IT, строительство и ЖКХ. В общей сложности на рынке сейчас не заполнено около 1,5 млн вакансий, подчеркнул эксперт. Третий фактор — увеличение бюджетных расходов.
«Реальные зарплаты в последние годы также растут. За последние десять лет при инфляции около 90% номинальные зарплаты выросли на 217%, более чем втрое. Аналогичный рост наблюдался и у медианной зарплаты, которая лучше отражает средний доход граждан», — сообщил эксперт.
По данным Росстата, реальный рост зарплат, вероятно, продолжится, хотя и будет не таким значительным, как в предыдущие три года. Номинальный рост будет превышать инфляцию, добавил финансист, прогнозируя рост на 7–10% в год.
Лидерами по росту зарплат, вероятно, будут ОПК и IT. В массовых секторах (где занято большинство людей) рост, скорее всего, будет значительно ниже уровня инфляции. Это касается сферы услуг (торговля, рестораны, отели, обслуживание), бюджетной сферы, логистики, несырьевой промышленности и сельского хозяйства, заключил Селезнев.
17:59:39 24-04-2026
Из-за инфляции если только
18:00:08 24-04-2026
Это правда. С 1 апреля на 10% добавили от голого окла. То есть на 2000 руб. Ура, товарищи!
19:13:20 24-04-2026
Гость (18:00:08 24-04-2026) Это правда. С 1 апреля на 10% добавили от голого окла. То ес... Оклад 20, это на руки 120.
22:21:38 24-04-2026
Musik (19:13:20 24-04-2026) Оклад 20, это на руки 120.... Посмотрел - у меня оклад меньше...
05:39:26 25-04-2026
Musik (22:21:38 24-04-2026) Посмотрел - у меня оклад меньше... ... Тебе вообще не надо платить. Круглыми сутками тут отираешься и всякую чушь пишешь, мамкин блогер.
18:01:41 24-04-2026
Ростет она только у депутатов ЕР
18:32:34 24-04-2026
А пенсам в 2027 году опять 1000?
18:53:25 24-04-2026
Нужды ничуть не станет легче крест:
Рост цен с лихвою "рост" зарплаты съест!
19:16:21 24-04-2026
а может и не вырасти, но мы уже привычные, да.
19:39:26 24-04-2026
Вы с 01.01.26 года не повысили зарплаты бюджетникам даже на жалкие 7,6 %, а говорите про следующее повышение!
08:20:23 25-04-2026
Гость (19:39:26 24-04-2026) Вы с 01.01.26 года не повысили зарплаты бюджетникам даже на ... Реально врете. Нагнетаете и вредите.
16:56:11 25-04-2026
Слово " могут" есть предположительное неопределённое местоимение будущего времени.
Предлагаю закатать в банку мечт и желаний.
20:25:13 25-04-2026
могут, а зачем?