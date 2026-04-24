Динамика будет неравномерной — в отдельных секторах повышение может оказаться скромнее или вовсе не состояться

24 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Зарплаты россиян увеличатся на 10–12% во второй половине 2026 года, заявил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью "Газете.ru". Он уточнил, что речь идет о номинальных зарплатах до вычета налогов.

«Логично ожидать дальнейшего роста зарплат, хотя он будет неравномерным. Вероятнее всего, рост не превысит 10%. Экономика сейчас находится в состоянии рецессии, поэтому зарплаты вряд ли вырастут быстрее, чем в последние пять лет. Ориентироваться следует на диапазон 10–12%», — добавил он.

Рост зарплат в основном обусловлен инфляцией. Это номинальный рост, который многие работодатели вынуждены учитывать в своих бюджетах, чтобы предотвратить отток кадров. Безработицы нет, и работники могут требовать улучшения условий или менять работу с минимальными рисками, особенно в некоторых отраслях, отметил Селезнев.

По его словам, еще одним фактором является дефицит кадров, который особенно заметен в таких секторах, как IT, строительство и ЖКХ. В общей сложности на рынке сейчас не заполнено около 1,5 млн вакансий, подчеркнул эксперт. Третий фактор — увеличение бюджетных расходов.

«Реальные зарплаты в последние годы также растут. За последние десять лет при инфляции около 90% номинальные зарплаты выросли на 217%, более чем втрое. Аналогичный рост наблюдался и у медианной зарплаты, которая лучше отражает средний доход граждан», — сообщил эксперт.

По данным Росстата, реальный рост зарплат, вероятно, продолжится, хотя и будет не таким значительным, как в предыдущие три года. Номинальный рост будет превышать инфляцию, добавил финансист, прогнозируя рост на 7–10% в год.

Лидерами по росту зарплат, вероятно, будут ОПК и IT. В массовых секторах (где занято большинство людей) рост, скорее всего, будет значительно ниже уровня инфляции. Это касается сферы услуг (торговля, рестораны, отели, обслуживание), бюджетной сферы, логистики, несырьевой промышленности и сельского хозяйства, заключил Селезнев.