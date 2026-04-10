До 30% пострадавших от укусов в России отказываются от прививки от бешенства

Вирус бешенства передается через слюну животного, а после появления симптомов спасти человека уже невозможно

10 апреля 2026, 17:02, ИА Амител

В России растет число людей, которые отказываются от прививки против бешенства после укусов животных. В ряде регионов доля таких случаев достигает 30% и выше, несмотря на то, что заболевание остается смертельным и не поддается лечению после появления симптомов.

Как сообщили "Известия", очаги бешенства в настоящее время зафиксированы как минимум в 16 регионах страны. Тем не менее часть пострадавших предпочитают не проходить вакцинацию, зачастую недооценивая риск заражения.

Чаще всего отказ объясняют тем, что укусило домашнее животное, которое, по мнению пострадавших, не может быть опасным. В отдельных случаях владельцы обещают предоставить ветеринарные справки или отправить животное на карантин, и этого оказывается достаточно, чтобы человек не обращался за прививкой.

Дополнительным фактором становятся ограничения, связанные с вакцинацией: необходимость соблюдать строгий график уколов, отказаться от алкоголя и внимательно следить за самочувствием. Для некоторых это становится причиной отложить или полностью игнорировать лечение.

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева напомнила, что вирус бешенства передается через слюну животного, а после появления симптомов спасти человека уже невозможно. Она подчеркнула, что эффективность вакцинации напрямую зависит от того, насколько быстро она начата после укуса.

По оценкам специалистов, ситуация остается стабильной на протяжении последних лет, однако именно это вызывает тревогу: даже в регионах, где регулярно выявляют зараженных животных, часть людей продолжает отказываться от прививки. При этом схема профилактики давно отработана и дает результат при своевременном применении.

Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.