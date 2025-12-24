В России назвали новый размер прожиточного минимума

Показатель используется для оценки уровня жизни населения

24 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Прожиточный минимум / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости озвучил размеры прожиточного минимума в России на 2026 год.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения – в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рубля, для пенсионеров – 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубль», – рассказал эксперт.

В субъектах РФ размеры прожиточных минимумов определяются высшими исполнительными органами регионов и учитывают мнение региональной комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений.

На федеральном уровне показатель используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, а также формирования федерального бюджета и других экономических целей.

В свою очередь, на региональном уровне прожиточный минимум необходим для оценки уровня жизни при разработке региональных социальных программ, оказания государственной социальной помощи, предоставления мер поддержки малоимущим гражданам и формирования бюджетов субъектов РФ.

Ранее депутат Госдумы назвал размеры выплат для семей с детьми в 2026 году. Пособие будет зависеть от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.