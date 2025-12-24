НОВОСТИОбщество

В России назвали новый размер прожиточного минимума

Показатель используется для оценки уровня жизни населения

24 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Прожиточный минимум / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Прожиточный минимум / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости озвучил размеры прожиточного минимума в России на 2026 год.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения – в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рубля, для пенсионеров – 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубль», – рассказал эксперт.

В субъектах РФ размеры прожиточных минимумов определяются высшими исполнительными органами регионов и учитывают мнение региональной комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений.

На федеральном уровне показатель используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, а также формирования федерального бюджета и других экономических целей.

В свою очередь, на региональном уровне прожиточный минимум необходим для оценки уровня жизни при разработке региональных социальных программ, оказания государственной социальной помощи, предоставления мер поддержки малоимущим гражданам и формирования бюджетов субъектов РФ.

Ранее депутат Госдумы назвал размеры выплат для семей с детьми в 2026 году. Пособие будет зависеть от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты предложили выплачивать 13-ю пенсию к новогодним праздникам

Депутаты предлагают ежегодную доплату в размере одной пенсии, но не менее 1,5 прожиточного минимума пенсионера
Комментарии 9

Гость

11:30:11 24-12-2025

Эта сумма имеется ввиду только на покушать минимум скромно, чтобы не умереть, правда? 12

Гость

12:27:27 24-12-2025

Гость (11:30:11 24-12-2025) Эта сумма имеется ввиду только на покушать минимум скромно,... На макарошки хватит. А от цинги заваривать еловые веточки и пить этот чай. В книге про ВОВ писали, что рецепт помогал блокадникам.

гость

12:16:02 24-12-2025

в Алтайском крае новый прожиточный уровень для пенсионеров будет меньше, чем по стране. Вот интересно, почему? Алтайские пенсионеры едят меньше, или коммуналка дешевле?

Гость

13:07:40 24-12-2025

Я в прошлом году пыталась задать этот вопрос Путину.Вопрос не был озвучен.Мы рожали детей без материнских капиталов,пытались выжить и прокормить детей в 90-х,а теперь будем выживать на свои грошовые пенсии.

Гость

14:28:54 24-12-2025

Гость (13:07:40 24-12-2025) Я в прошлом году пыталась задать этот вопрос Путину.Вопрос н... вот что выдал гугл

Прожиточный минимум пенсионеров (ПМП) в разных регионах России различается, потому что каждый субъект РФ устанавливает свой показатель, учитывая местные цены на продукты, ЖКХ и услуги, а также региональные особенности, такие как климат, что приводит к разной стоимости жизни в Москве и небольших городах, а также на Севере. К тому же, для пенсионеров применяются понижающие коэффициенты к общему ПМ, а при назначении доплат к пенсии ориентируются на наибольшую из сумм – федеральную или региональную.

Гость

13:53:45 24-12-2025

гость (12:16:02 24-12-2025) в Алтайском крае новый прожиточный уровень для пенсионеров б... У нас елок больше!...

Оксана

13:50:48 24-12-2025

Благодетели, блин

Светлана

15:22:10 24-12-2025

Кабачки и перец в декабре из корзины убираются((( Заменяются макарошками.

Musik

23:17:25 24-12-2025

Дык 19тыщ в день же?

