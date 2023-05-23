В России предложили не заключать под стражу матерей
Предлагается отправлять под арест только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях
23 мая 2023, 16:47, ИА Амител
Верховный суд РФ предложил запретить заключать под стражу женщин, имеющих малолетних детей, за преступления небольшой и средней тяжести, сообщает ТАСС.
Предлагается отправлять под арест только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, и в исключительных случаях – по обвинению в преступлениях средней тяжести насильственного характера.
"В 2022 году по уголовным делам о ненасильственных преступлениях под стражу отправили 1379 женщин, имеющих малолетних детей", – уточнил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
Другими словами, в прошлом году 1379 матерей могли бы остаться дома под арестом или получить подписку о невыезде с надлежащим поведением, а не отправиться под стражу, например, за кражу, мошенничество, грабёж, угон, вымогательство.
Что за преступления?
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.
19:31:15 23-05-2023
закон один для всех должен быть, что это за фокусы
21:00:17 23-05-2023
Мужчины бесстыжие эгоисты. Как права качать, так давайте нам больше прав чем женщинам. Как ответственность - так один закон для всех.
23:35:57 23-05-2023
Откуда берутся эти разлагающие общество и народ идеи. Умышленно чтобы больше было не стабильности. Объявили равноправие в не зависимости от гендера так выполняйте а не заигрываете с электоратом женского пола. И так уже доигрались до ручки с феминизмом.
06:55:36 24-05-2023
Беспощадно сажать, детей в детдом. У нас хорошие детдомА. Лучше вот за лайки не привлекать совсем. Никого.
12:33:49 24-05-2023
Давайте тогда отцов тоже не сажать!!!