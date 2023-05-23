В России предложили не заключать под стражу матерей

Предлагается отправлять под арест только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях

23 мая 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Верховный суд РФ предложил запретить заключать под стражу женщин, имеющих малолетних детей, за преступления небольшой и средней тяжести, сообщает ТАСС.

Предлагается отправлять под арест только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, и в исключительных случаях – по обвинению в преступлениях средней тяжести насильственного характера.

"В 2022 году по уголовным делам о ненасильственных преступлениях под стражу отправили 1379 женщин, имеющих малолетних детей", – уточнил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

Другими словами, в прошлом году 1379 матерей могли бы остаться дома под арестом или получить подписку о невыезде с надлежащим поведением, а не отправиться под стражу, например, за кражу, мошенничество, грабёж, угон, вымогательство.

Что за преступления?

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.