В Барнауле "тётя Маша" похитила у бариста 200 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

Против горожанки возбудили уголовное дело

22 мая 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве под предлогом снятия порчи. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшим от действий предполагаемой злоумышленницы оказался молодой человек, работавший в кофейне в одном из торговых центров.

"Во время одной из рабочих смен к нему подошла женщина, заказала кофе и стала расспрашивать про его жизнь. В ходе разговора неизвестная, представившаяся "тётей Машей", сказала, что на молодом человеке и его семье порча", – рассказали в ведомстве.

"Тётя Маша" предложила парню провести несколько "очистительных" обрядов у него дома. При этом женщина предупредила: о ритуалах нельзя рассказывать близким, иначе они могут пострадать. В итоге барнаулец поверил лжецелительнице и за всё время "лечения" отдал ей около 200 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой – ею оказалась 38-летняя горожанка, которую уже судили за аналогичное мошенничество. Против женщины возбудили уголовное дело и предъявили ей подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас стражи порядка проверяют её на причастность к совершению аналогичных преступлений.