В Госдуме раскритиковали проект дифференцированной ставки для семейной ипотеки

По мнению Дениса Парфенова, это может навредить демографии

14 января 2026, 19:00, ИА Амител

Депутат Госдумы Денис Парфенов выступил с критикой обсуждаемого введения дифференцированной процентной ставки по льготной семейной ипотеке. В своем обращении к министру финансов Антону Силуанову он заявил, что предложенная шкала – от 10% годовых при рождении первого ребенка до 4% при появлении третьего – создает несправедливую и антистимулирующую ситуацию.

Парфенов обратил внимание на диспропорцию: в России ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов составляет 6%, что ниже, чем планируется для семей с первым ребенком. Кроме того, в Белоруссии многодетные семьи могут получить кредит всего под 1% годовых.

«Более того, вопрос рождения первого ребенка, как правило, касается молодых семей, которые только начали формировать совместное хозяйство и могут быть наиболее финансово уязвимыми», – отметил депутат.

По его мнению, повышение ставки с нынешних 6 до 10% для таких семей может дать обратный эффект – усугубить демографический кризис, а не решить его.

В качестве альтернативы Парфенов предлагает сохранить базовую ставку на уровне 6%, а также ввести дополнительные меры поддержки: государственное погашение части кредита (например, по 25% от первоначальной суммы за каждого ребенка) и предоставление кредитных каникул на 18 месяцев при рождении ребенка в связи с временным снижением доходов семьи.