В России выпустили памятные монеты с фиксиками

Номинал – 3 рубля и 25 рублей

05 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Монеты с фиксиками / Фото: Банк России

Центральный банк Российской Федерации введет в обращение юбилейные монеты, посвященные персонажам известного российского анимационного фильма "Фиксики". Об этом сообщила пресс-служба Центробанка на официальном сайте.

Согласно опубликованным данным, серебряная монета достоинством 3 рубля будет выпущена тиражом семь тысяч экземпляров. Указано, что диаметр монеты составляет 39 мм, а сплав соответствует 925-й пробе. На аверсе монеты будет рельефно изображен государственный герб, а на реверсе – герои мультипликационного сериала.

Кроме того, банк выпустит монету номиналом 25 рублей в двух вариантах исполнения: 850 тысяч экземпляров будут изготовлены из стали, покрытой никелем, а еще 150 тысяч штук – из медно-никелевого сплава с использованием цветного покрытия. Диаметр монет, выполненных из недрагоценных металлов, составит 27 мм.