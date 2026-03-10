В РПЦ рассказали, почему существует строгий запрет на венчание до Красной горки

В церкви отметили, что есть особенные случаи, когда запрет на обряд снимается

10 марта 2026, 15:07, ИА Амител

Венчание / Фото: сгенерировано нейросетью "Яндекс" / amic.ru

Председатель отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Иваново‑Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) сообщил РИА Новости, что венчания в церквях не будут проводиться еще около двух месяцев — вплоть до праздника Фоминой недели, который в 2026 году выпадает на 19 апреля.

«Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи — еще почти два месяца. Но если кто‑нибудь едет в командировку или на линию огня, или что‑нибудь еще в этом роде — зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности — и совершат венчание», — пояснил иеромонах.

Фомина неделя, которую также называют Антипасхой или Красной горкой, отмечается через неделю после Пасхи — в 2026 году праздник приходится на 19 апреля. Этот день завершает пасхальную Светлую седмицу и посвящен явлению Христа апостолу Фоме, который сомневался в Его воскресении.

Напомним, что в 2026 году Великий пост длится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают особые покаянные молитвы, реже совершают литургию, а духовенство носит темное облачение.

Венчания во время поста не проводятся. Священники рекомендуют мирянам в пост ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением отдельных дней, от рыбы.

