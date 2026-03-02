В РПЦ объяснили, почему запрещено говорить на похоронах "земля пухом"
С исторической точки зрения это выражение изначально носило характер проклятия
02 марта 2026, 14:28, ИА Амител
Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов разъяснил происхождение и смысловую нагрузку распространенной фразы "земля ему пухом", которую нередко произносят на похоронах. Комментарий священнослужителя опубликовал портал aif.ru.
По словам отца Максима, с исторической точки зрения это выражение изначально носило характер проклятия. Так римляне "провожали" своих врагов. Полная версия фразы звучала примерно следующим образом:
«Пусть земля будет тебе пухом, собаки придут и выроют твои кости».
Таким образом, в изначальном контексте пожелание не содержало ничего благожелательного.
Священник также пояснил позицию Православной церкви по отношению к этой фразе. С православной точки зрения выражение "земля ему пухом" не имеет смысла, поскольку мертвое тело не испытывает никаких ощущений — ему безразлично, холодно ли ему, тепло, сухо или мокро.
В христианском мировоззрении центральное значение имеет судьба души, а не состояние тела. Поэтому в православной традиции принято желать усопшему Царствия Небесного — именно это пожелание соответствует церковному пониманию посмертной участи человека.
14:33:03 02-03-2026
не знал.
век живи - век учись, как говорится
14:41:32 02-03-2026
Если рассматривать с исторической точки зрения, то СЛАВА ПЕРУНУ !!!
15:02:49 02-03-2026
С православной точки зрения выражение "земля ему пухом" не имеет смысла, поскольку мертвое тело не испытывает никаких ощущений — ему безразлично, холодно ли ему, тепло, сухо или мокро./////// Странное объяснение. Откуда доподлинно известно?
Россияне не римляне, вкладывают другой смысл в выражение "земля ему пухом", желают усопшему в мягкой земле комфортно подготовиться к переходу в Царствие Небесное, что происходит на 9й день. Именно в этот день желают Царствия Небесного.
18:09:42 02-03-2026
Гость (15:02:49 02-03-2026) С православной точки зрения выражение "земля ему пухом" не и... Еще поминками с водкой забыл дополнить своё Словоблудие. россиянин-гость
20:56:58 02-03-2026
Гость (15:02:49 02-03-2026) С православной точки зрения выражение "земля ему пухом" не и... Гость, ты тоже, как и попы заблуждаешься. Сыны человеческие рожденные от своих прародителей Адама и Евы, а сын Бога, Иисус Христос, который пришел на землю при помощи чуда сотворенного самим Отцом - Создателем и у Исуса Христа была своя задача, путем совершенного человека избежать искушения от грехов человеческих, и через жертвенный поступок, дать надежду человечеству на Воскресенье, и потом тысячелетнему обучению и Божьему Суду - кто с Богом, а кто с врагом Бога Сатаной, которых Бог уничтожит в месте с Сатаной раз и навсегда, а все кто на стороне Бога, будут жить вечно в Божьем Царстве на земле. Все очень просто, справедливо и гениально.
17:15:45 02-03-2026
Что только не говорят эти церковные деятели в последнее время. Уж сколько веков говорят так...А тут пришли-и все по иному, о как..Вообще это выражение не только у одних русских, у чувашей, допустим , тоже есть подобная фраза, а у них оооч много чего перешло от язычества. Тем более, если со слов священнослужителя , телу все равно-зачем тогда вообще надо было затрагивать эту тему?
17:54:55 02-03-2026
Вот именно,это было тогда,и осталось там в истории.
А сейчас кто так говорит он не вкладывает смысл прошлого..
А вкладывает в прямом смысле этого слова, желая в хорошем смысле.
А мёртвому действительно уже все равно..
18:05:23 02-03-2026
Гость (14:41:32 02-03-2026) Если рассматривать с исторической точки зрения, то СЛАВА ПЕР... За что слава то, переведи
19:40:07 02-03-2026
Порой хочется пожелать "земля стекловатой". Пусть крутятся и вырабатывают электричество
20:15:30 02-03-2026
Что значит запрещено? По каким канонам наложен запрет? Последнее время начинается вдалблевоние непонятных трактований.То масленница им не угодна то теперь захоронение не по ихнему. То что душа просит то и пусть происходит. Земля пухом царствие небесное... кто как привык тот так и говорит. А все знающих умников от церкви слишком много развелось.
20:59:58 02-03-2026
Александр (20:15:30 02-03-2026) Что значит запрещено? По каким канонам наложен запрет? После... С подобного, творили воинствующие мулы в Иране и к чему пришли?
20:25:46 02-03-2026
"Поэтому в православной традиции принято желать усопшему Царствия Небесного "-------------------- Бог. изгнал из своего Небесного Царства Сатану и бесов - демонов и для чего Богу нужны миллиарды порочных людей, которые творят беззаконие на земле? Так что поп извращает учение Бога, пришел из праха, ушел в прах до дня Воскресенья.
00:33:33 03-03-2026
Этот чел своих родных в мокрой земле не хоронил, поди)
00:35:10 03-03-2026
Ок. Земля всем Пятачком и осликом Иа!
00:41:59 03-03-2026
по-моему все знают это выражение...неужели кто-то так говорит?! необразованность и дичь короче
20:36:57 03-03-2026
Гость (00:41:59 03-03-2026) по-моему все знают это выражение...неужели кто-то так говори... Дичь для каждого своя. Не надо навязывать свое видение всем.
14:28:20 05-03-2026
Гость (00:41:59 03-03-2026) по-моему все знают это выражение...неужели кто-то так говори... что именно дичь?
09:50:37 03-03-2026
А я с детства знаю, что "земля пухом" нельзя желать.
20:37:29 03-03-2026
гость (09:50:37 03-03-2026) А я с детства знаю, что "земля пухом" нельзя желать.... А твои знания никого не интересуют.
14:27:03 05-03-2026
Гость (20:59:58 02-03-2026) С подобного, творили воинствующие мулы в Иране и к чему при... какие мулы???Может МУЛЛЫ?Так твои попы ничем не лучше!
07:00:56 07-03-2026
Наши попы,четверокнижие не знают,не говоря уже о Риме.Полная дремучесть.
20:31:03 07-03-2026
Запрети жене щи варить. Все, далее идешь лесом и полем.