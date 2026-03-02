С исторической точки зрения это выражение изначально носило характер проклятия

02 марта 2026, 14:28, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов разъяснил происхождение и смысловую нагрузку распространенной фразы "земля ему пухом", которую нередко произносят на похоронах. Комментарий священнослужителя опубликовал портал aif.ru.

По словам отца Максима, с исторической точки зрения это выражение изначально носило характер проклятия. Так римляне "провожали" своих врагов. Полная версия фразы звучала примерно следующим образом:

«Пусть земля будет тебе пухом, собаки придут и выроют твои кости».

Таким образом, в изначальном контексте пожелание не содержало ничего благожелательного.

Священник также пояснил позицию Православной церкви по отношению к этой фразе. С православной точки зрения выражение "земля ему пухом" не имеет смысла, поскольку мертвое тело не испытывает никаких ощущений — ему безразлично, холодно ли ему, тепло, сухо или мокро.

В христианском мировоззрении центральное значение имеет судьба души, а не состояние тела. Поэтому в православной традиции принято желать усопшему Царствия Небесного — именно это пожелание соответствует церковному пониманию посмертной участи человека.

