В Якутии найдены мертвыми вдова и сын местного политика

Предположительно, к убийству обоих может быть причастна несовершеннолетняя дочь мужчины

04 октября 2025, 14:04, ИА Амител

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Якутске в собственной квартире обнаружены тела вдовы и сына известного политического деятеля из Якутии Саввы Михайлова. Следствие подозревает в совершении преступления их несовершеннолетнюю дочь.

Согласно информации Telegram-канала Baza, накануне в квартире, расположенной в доме в 202-м микрорайоне города Якутска, были найдены мертвыми 40-летняя Валерия и ее 11-летний сын. Погибшие – близкие родственники общественного деятеля, экс-заместителя председателя якутского Госкомитета по вопросам занятости населения и участника СВО Саввы Михайлова, ушедшего из жизни в госпитале в 2023 году.

По предварительным данным, к совершению данного злодеяния может быть причастна их 16-летняя дочь. В настоящее время следователи ведут работу с ней. С места происшествия были изъяты орудия преступления – молоток и нож.