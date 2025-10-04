НОВОСТИПроисшествия

В Якутии найдены мертвыми вдова и сын местного политика

Предположительно, к убийству обоих может быть причастна несовершеннолетняя дочь мужчины

04 октября 2025, 14:04, ИА Амител

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Якутске в собственной квартире обнаружены тела вдовы и сына известного политического деятеля из Якутии Саввы Михайлова. Следствие подозревает в совершении преступления их несовершеннолетнюю дочь.

Согласно информации Telegram-канала Baza, накануне в квартире, расположенной в доме в 202-м микрорайоне города Якутска, были найдены мертвыми 40-летняя Валерия и ее 11-летний сын. Погибшие – близкие родственники общественного деятеля, экс-заместителя председателя якутского Госкомитета по вопросам занятости населения и участника СВО Саввы Михайлова, ушедшего из жизни в госпитале в 2023 году.

По предварительным данным, к совершению данного злодеяния может быть причастна их 16-летняя дочь. В настоящее время следователи ведут работу с ней. С места происшествия были изъяты орудия преступления – молоток и нож.

Элен без ребят

14:18:06 04-10-2025

наследство девчуле захотелось? выросло поколение жЫвотных, готовых ради денег и хайпа в соцсетях на оочень многое.

Ната

12:45:16 05-10-2025

Элен без ребят (14:18:06 04-10-2025) наследство девчуле захотелось? выросло поколение жЫвотных, г... Бред не пишите, при чем тут поколение??? Раньше что-ли таких преступлений не было?! И в советское время такое случалось, просто не офишировалось, не от поколения зависит, а от конкретного человека( скорее всего психическое отклонение)

