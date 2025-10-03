Раскрыты ли другие "вузовские" убийства в Барнауле, к которым не причастен маньяк Манишин?

1 октября 2025 года Виталия Манишина признали виновным в 11 убийствах девушек и женщин, однако несколько похожих преступлений в крае остаются нераскрытыми

03 октября 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Олег Колесников (справа) / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Барнаульские следователи пока не нашли убийц еще нескольких девушек и одной женщины, обстоятельства исчезновения которых похожи на жертв "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Однако расследование еще продолжается, рассказал журналистам начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска Алтайского края Олег Колесников.

"Работа продолжается"

Речь идет о четырех жертвах, которые не числятся за Манишиным. Это Яна Шаламова, Галина Геринг, Светлана Апарина и Нина Шакирова, которые также пропали в барнаульских вузах с 1998 по 2000 год.

«По этим эпизодам преступники не установлены. На сегодняшний день какой-либо информации о причастности Манишина к каким-либо нераскрытым преступлениям нет, работа продолжается», – пояснил Олег Колесников.

Абитуриентка АлтГПУ Яна Шаламова пропала в Барнауле 7 июня 1998 года. Через неделю после исчезновения ее тело выловили рыбаки в реке Оби. Эксперты установили, что девушка была задушена. 17 июня того же года правоохранители обнаружили тело второй абитуриентки педагогического вуза – Галины Деринг, ей нанесли множественные ранения колюще-режущим предметом. Причем тело девушки обнаружили рядом с селом Бураново Калманского района, где находили останки нескольких жертв "политеховского" маньяка, писал "Алтапресс".

Там же, у села Бураново (в месте "Крысы-мыши", где грибники нашли останки жертвы "политеховского" маньяка Анжелы Бурдаковой), в 1999 году обнаружили тело Светланы Апариной, которая ушла из своей квартиры в Барнауле на сдачу вступительного экзамена в АлтГТУ.

Валентина Михайлюкова и Нина Шакирова / Фото: фотографии газеты "Свободный курс"

В июле 2000 года пропала 43-летняя учительница истории Нина Шакирова, которую газеты упоминали в паре с жертвой "политеховского" маньяка 53-летней Валентиной Михайлюковой, так как обстоятельства их исчезновения очень похожи. А именно дочь Шакировой, Екатерина, проходила вступительные экзамены в Алтайский государственный институт искусств и культуры (АГИИК) и Алтайский госуниверситет. 18 июля Екатерина пошла на собеседование на журфак АлтГУ, а ее мать отправилась в АГИИК, чтобы узнать, поступила ли туда дочь. В университете Шакировой сообщили, что абитуриентка поступила. После этого Шакирова пропала. "Свободный курс" тогда писал, что у женщины могло быть при себе около пяти тысяч рублей, которые она скопила на операцию на щитовидной железе для Екатерины. В 11:30 дочь Шакировой вернулась домой, где матери не оказалось. Тогда она и забила тревогу. Тело Нины Шакировой обнаружили спустя четыре года в заринской лесополосе, писала "Комсомольская правда".

За какие убийства осудили Манишина?

1 октября 2025 года Калманский районный суд приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы за убийство 11 девушек и женщин и изнасилование большинства из них. Следствие и суд установили, что сначала Манишин в 1989 году убил 17-летнюю Людмилу Обидину. В 1999-м он совершил первое спланированное убийство 21-летней Чодураа Ооржак. В том же году Манишин убил 27-летнюю Светлану Филипченко и 25-летнюю Наталью Бердышеву. А летом 2000-го – 16-летнюю Юлию Техтиекову, 17-летнюю Елену Анисимову, 53-летнюю Валентину Михайлюкову, 16-летнюю Лилиану Вознюк, а также 17-летних Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

Виталий Манишин/ Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Суд над Виталием Манишиным стартовал 3 июня 2024 года в Калманке и шел в закрытом режиме. На процессе изучили обстоятельства исчезновения всех девушек. В мае 2025 года суд завершил исследование доказательств по делу. В июле начались судебные прения, на которых гособвинение запросило для Манишина максимально возможный срок – 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Пожизненное заключение Манишину не дали из-за истечения срока давности по делу (подробнее об этом можно прочитать здесь).

29 сентября Манишин выступил с последним словом. На нем, как и на других заседаниях, Манишин не раскрыл подробности совершения преступлений, сославшись на 51-ю статью Конституции (позволяет не свидетельствовать против себя), однако раскаялся и извинился перед родственниками погибших.

