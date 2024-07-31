Напомним, по итогам июня средняя предлагаемая зарплата в крае составила 49 934 рубля

31 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каким специалистам в Алтайском крае проще всего найти высокооплачиваемую работу, причем не вахтовым методом, а в регионе.

"В июле в крае было открыто 6,1 тыс. вакансий с предлагаемой заработной платой 100 тысяч рублей и более, и это 26% от всех предложений о работе в крае. 53% от всех "дорогих" вакансий предполагают вахтовый метод работы, однако остальные 47% дают возможность трудоустройства в родном регионе", – говорится в исследовании.

Напомним, по итогам июня средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае составила 49 934 рубля. Платить 100 тысяч и более работодатели готовы менеджерам по продажам и работе с клиентами (14% от всех высокооплачиваемых предложений), водителям (10%) и врачам (6%). Больше всего вакансий с зарплатами 100 тысяч и выше открыли компании из строительной отрасли (9% от всех подобных предложений о работе).

Топ высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае (без вахты):