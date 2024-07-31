Жителям Алтая рассказали, где заработать больше 100 тысяч рублей, не уезжая на вахту
Напомним, по итогам июня средняя предлагаемая зарплата в крае составила 49 934 рубля
31 июля 2024, 13:40, ИА Амител
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каким специалистам в Алтайском крае проще всего найти высокооплачиваемую работу, причем не вахтовым методом, а в регионе.
"В июле в крае было открыто 6,1 тыс. вакансий с предлагаемой заработной платой 100 тысяч рублей и более, и это 26% от всех предложений о работе в крае. 53% от всех "дорогих" вакансий предполагают вахтовый метод работы, однако остальные 47% дают возможность трудоустройства в родном регионе", – говорится в исследовании.
Напомним, по итогам июня средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае составила 49 934 рубля. Платить 100 тысяч и более работодатели готовы менеджерам по продажам и работе с клиентами (14% от всех высокооплачиваемых предложений), водителям (10%) и врачам (6%). Больше всего вакансий с зарплатами 100 тысяч и выше открыли компании из строительной отрасли (9% от всех подобных предложений о работе).
Топ высокооплачиваемых вакансий в Алтайском крае (без вахты):
- руководитель проекта (строительство завода), от 400 000 рублей до вычета налогов;
- финансовый советник / вице-президент по работе с состоятельными клиентами (Private Banking), от 300 000 рублей до вычета налогов;
- менеджер по продажам спецтехники, до 250 000 рублей на руки;
- инженер ПТО, от 150 000 рублей на руки;
- водитель категории Е, от 175 000 до 320 000 рублей до вычета налогов;
- руководитель отдела продаж, от 300 000 до 700 000 рублей на руки;
- руководитель отдела разработки / Teach Lead, от 275 000 рублей на руки;
- менеджер по лизингу, от 200 000 до 400 000 рублей на руки;
- монтажник теплиц, от 120 000 до 180 000 рублей на руки;
- программист 1С, от 230 000 до 320 000 рублей до вычета налогов.
13:55:01 31-07-2024
Обещать- не значит жениться.
13:13:13 04-08-2024
Гость (13:55:01 31-07-2024) Обещать- не значит жениться. ... Да это СМИ балабольцем занимается лишь бы выслушаться перед Москвой где такие зарплаты только в Москве могут быть
14:36:14 31-07-2024
Где 49???
14:40:30 31-07-2024
Вадим (14:36:14 31-07-2024) Где 49???... Там 49!!!
14:52:38 31-07-2024
Вадим (14:36:14 31-07-2024) Где 49???... У меня на заводе в цехе 70 была. Ушел по семейным обстоятельствам.
22:19:39 31-07-2024
Вадим (14:36:14 31-07-2024) Где 49???... Правду никто не скажут бурле получают инженер ПТО 25р
06:39:50 02-08-2024
Дима (22:19:39 31-07-2024) Правду никто не скажут бурле получают инженер ПТО 25р
14:56:04 31-07-2024
Соседка на трансмаше 80–90 получает. Работает за каким-то станком.
Недавно себе Хавал купила.
16:40:52 31-07-2024
Гость (14:56:04 31-07-2024) Соседка на трансмаше 80–90 получает. Работает за каким-то ст... Только работают 6 дней в неделю по 12 часов на трансмаше
10:07:18 01-08-2024
Гость (14:56:04 31-07-2024) Соседка на трансмаше 80–90 получает. Работает за каким-то ст... А что Хавал считается мерилом хорошей жизни!??? Я понимаю еслиб она Лексус 600 себе купила за 25 миллионов по щелчку.. А так всё это фигня, Хавал поди в кредит купила.. Хаха
15:33:00 01-08-2024
Гость (10:07:18 01-08-2024) А что Хавал считается мерилом хорошей жизни!??? Я понимаю ес... Зачем обычному человеку Лексус и прочие? Совершенно ненужная покупка.
Налоги увеличены, охрана более продуманная, ремонт дороже, мнение знакомых безразлично, не в школе.
Смысл в Лексусе, вас удивить? Так думаю даже ваша кончина, Спаси вас Бог, конечно, ему без разницы, то где оно то удивление? На км в почве?
Хорошая, обеспеченная жизнь включает в себя машины классом ниже.
07:00:06 02-08-2024
Гость (10:07:18 01-08-2024) А что Хавал считается мерилом хорошей жизни!??? Я понимаю ес... Ты и в кредит не купиш, у тебя наверняка кредитная история испорченная)
15:17:52 31-07-2024
Амик, напишите, пожалуйста, сколько получают молодые учителя, которые пэриехали работать в районы края в этом году. Только конкретно. У нас ,к примеру, в школу лет 15 не приезжали молодые. Говорят ,копейки платят. Врут??? Практически одни пенсионеры остались...Ужас! Много учителей за 60(((
06:59:22 02-08-2024
Гость (15:17:52 31-07-2024) Амик, напишите, пожалуйста, сколько получают молодые учителя... Молодые никогда не получали много, так просто не должно быть. Надо работать, получать опыт, повышать квалификацию. И тогда будет зарплата выше.
16:50:46 31-07-2024
Почему обесценили охрану. Вот охранник получает 22 000 руб. Не могу себе ничего позволить, хотя я лицензированый специалист! И не каждый сможет сутками смотреть "как деревья растут ", в смысле усидчивости и надёжности. Читаю и радуюсь, у кого 49, у кого 100. Что с такими деньгами можно делать в нашем регионе!
18:06:23 31-07-2024
Гость (16:50:46 31-07-2024) Почему обесценили охрану. Вот охранник получает 22 000 руб. ... Умирать...
19:11:30 31-07-2024
Как, как-никак!
19:26:04 31-07-2024
Ну и врать , ну врать, hh ru совсем скатился в цвет детской неожиданности. Публикуйте подобные вакансии сразу на рулонах туалетной бумаги! И работодателей проверяйте, написано - не означает что столько вообще платят! 90% объявлений на рук отдела продаж, менеджера по продажам просто обман и пот еря времени.
07:01:55 02-08-2024
Гость (19:26:04 31-07-2024) Ну и врать , ну врать, hh ru совсем скатился в цвет детской ... А какой им смысл тебя обманывать? Ну вот объясни какой им с этого гешефт?
21:23:19 31-07-2024
А как заработать 100 тыщ не работая?
05:29:37 01-08-2024
Musik (21:23:19 31-07-2024) А как заработать 100 тыщ не работая? ... Украл, выпил, в тюрьму... там своя схема)))
10:46:25 01-08-2024
Musik (21:23:19 31-07-2024) А как заработать 100 тыщ не работая? ... В эскорте, или в шоу бизнесе👍😅😇. Хотя это одно и тоже почти.
20:43:34 03-08-2024
Musik (21:23:19 31-07-2024) А как заработать 100 тыщ не работая? ... Вложить миллион✌️
22:28:06 31-07-2024
40 лет с высшим образованием ,отработала в школе учителем,за копеечную зарплату,плюнула и ушла работать горничной в санаторий 4 звезды,нормальная зарплата за 15 дней,бесплатное питание-нужно было раньше уйти.,учителя никому не нужны.
10:04:33 01-08-2024
Я не пойму а что все зациклились на 100 тыс. Это что какие то огромные деньги???.. Сейчас минимум 350-450 тыс надо получать в месяц для норм. Жизни)).Я допустим хочу по 25-30 миллионов в месяц например как Ф Киркоров получать и не сильно напрягаться)))!!
15:11:41 01-08-2024
Игорь (10:04:33 01-08-2024) Я не пойму а что все зациклились на 100 тыс. Это что какие т... А ты что нибудь сделал, чтобы "получать" хотя бы 100? Ключевое здесь получать
13:10:35 02-08-2024
Все это средняя арифметика у тебя корова в хозяйстве у меня́ одна капуста== значит мы с тобой жуем голубцы УСЕК
08:13:32 04-08-2024
Гость (14:56:04 31-07-2024) Соседка на трансмаше 80–90 получает. Работает за каким-то ст... 6 дней в неделю по 12 часов, это не работа, а рабство. Когда ей на этой машине ездить ,вопрос.