Весь город – пробка. Барнаул встал в огромные утренние заторы

"Яндекс" оценивает дорожную ситуацию на 9 баллов

13 марта 2024, 08:56, ИА Амител

Ситуация на дорогах Барнаула / "Яндекс. Пробки"

После снегопада на дорогах Барнаула образовались огромные пробки. По данным сервиса "Яндекса", интенсивность заторов составляет 9 баллов.

Самая сложная ситуация на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Здесь самый длинный и самый медленный затор. Взлетная, Балтийская, Власихинская и пересекающие их улицы также стоят.

Огромные пробки образовались на шоссе Ленточный Бор и улице Кутузова. По утренней традиции стоят улица Советской Армии и проспект Строителей.

На отдельных участках собрались заторы на разных участках в центре города.