Весь город – пробка. Барнаул встал в огромные утренние заторы
"Яндекс" оценивает дорожную ситуацию на 9 баллов
13 марта 2024, 08:56, ИА Амител
Ситуация на дорогах Барнаула / "Яндекс. Пробки"
После снегопада на дорогах Барнаула образовались огромные пробки. По данным сервиса "Яндекса", интенсивность заторов составляет 9 баллов.
Самая сложная ситуация на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Здесь самый длинный и самый медленный затор. Взлетная, Балтийская, Власихинская и пересекающие их улицы также стоят.
Огромные пробки образовались на шоссе Ленточный Бор и улице Кутузова. По утренней традиции стоят улица Советской Армии и проспект Строителей.
На отдельных участках собрались заторы на разных участках в центре города.
10:10:11 13-03-2024
Ну где весь город? В Центре пробок нет
10:28:51 13-03-2024
Гость (10:10:11 13-03-2024) Ну где весь город? В Центре пробок нет... . У меня в деревне тоже всё спокойно, пробок нет.
15:37:22 13-03-2024
Сергей (10:28:51 13-03-2024) . У меня в деревне тоже всё спокойно, пробок нет.... Где твоя деревня и где Центр?
10:18:05 13-03-2024
Светофоры отрегулируйте плиз. Их интеллектуальный нрав иногда сбивается и работа светофора в итоге ставит город в пробку.
Светофор на Змеиногорском тракте на перекрестке с Ляпидевского - в утренние часы пик в рабочие дни поворот на Ляпидевского налево был настроен нормально и это время было 46 секунд и все успевали повернуть и можно было прямо по Змеиногорскому ехать прямо с двух полос даже.
Где то с начала марта (наверное меняли режим работы светофора на время Лыжни России) повернуть налево на Ляпидевского теперь можно только в течение 20 секунд - пробка по направлению в город начинается от бывшего КП ГАИ и время проезда от бывшего КП ГАИ до данного светофора занимает порядка 40 минут!!! дальше за эти светофором все свободно хоть боком катись.
От имени жителей и гостей города (приезжающих в том числе на прием в Краевую больницу на Ляпидевского и опаздывающие в итоге на прием) просим Барналгорсвет вернуть режим работы данного светофора как минимум в прежние параметры.
21:05:16 13-03-2024
Бельмесево (10:18:05 13-03-2024) Светофоры отрегулируйте плиз. Их интеллектуальный нрав иногд... Ждите, к лету настроят на новый режим.
10:36:05 13-03-2024
Никогда такого не было. Чо слоучилось то?
22:12:11 13-03-2024
Где кольца пробок меньше...