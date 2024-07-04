Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле
Награждение состоялось накануне
04 июля 2024, 19:59, ИА Амител
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика Захара Прилепина.
Награждение в Кремле прошло в среду, 3 июля. В пресс-службе Прилепина ранее сообщили, что он получил орден Мужества.
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, премьера Канады Джастина Трюдо, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Джорджа Буша – младшего и других политиков.
20:58:03 04-07-2024
А сколько либероидов обыкновенных они вывели на чистую воду,показав их предательскую сущность.
21:58:07 04-07-2024
. Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни...
23:06:27 04-07-2024
Описание Подвига опубликуйте пожалуйста
23:57:30 04-07-2024
Гость (21:58:07 04-07-2024) . Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотв... Где ты увидел,что их орденом Мужества наградили? Лишь бы квакнуть... Про Прилепина речь
06:19:38 05-07-2024
Гость (23:57:30 04-07-2024) Где ты увидел,что их орденом Мужества наградили? Лишь бы ква... а с чего эти два персонажа вообще награды получают от государства? можешь их заслуги озвучить?
07:05:32 05-07-2024
Гость (06:19:38 05-07-2024) а с чего эти два персонажа вообще награды получают от госуда...
За деятельность в интересах государства.
09:33:48 05-07-2024
Гость (06:19:38 05-07-2024) а с чего эти два персонажа вообще награды получают от госуда... ой да ладно вам.
другой вопрос что обычно такие награды вручают в непубличном режиме.
изменение процедуры - это знАчимо.
07:00:18 05-07-2024
Прилепина наградили Орденом Мужества и медалью "За укрепление боевого содружества".
07:01:24 05-07-2024
Гость (23:57:30 04-07-2024) Где ты увидел,что их орденом Мужества наградили? Лишь бы ква...
Из либерды все квакальщики.
13:47:08 05-07-2024
Гость (23:57:30 04-07-2024) Где ты увидел,что их орденом Мужества наградили? Лишь бы ква... Так вот, Описание его (Прилепина), Подвига опубликуйте пожалуйста.
07:16:29 05-07-2024
Либерда в чьих интересах "работает"?Не корысти ради,а токмо ради свободы и демократии...
07:21:53 05-07-2024
Как можно простому человеку позвонить Президенту? У него нет мобилы, он разговаривает только по правительственной связи, к которой нет доступа у рядового гражданина. Так что, думаю, это сказки и постановка.
07:36:58 05-07-2024
Гость (07:21:53 05-07-2024) Как можно простому человеку позвонить Президенту? У него нет... А еще потом сами проговорившиеся или их доверенные лица постановочно объясняют, как так получилось. В принципе искусственный интеллект может вывести на экран картинку хоть с Байденом, а потом доверенные лица скажут, что это не он. А он это был или нет, мы не узнаем. Скоро такие фокусы начнутся
07:37:26 05-07-2024
Гость (07:21:53 05-07-2024) Как можно простому человеку позвонить Президенту? У него нет... Если вы так думаете, то это точно постановка и сказки дядюшки Римуса ) Главное что слушать не надо ни в коем случае )
07:22:57 05-07-2024
Светлана Тихановская и Юлия Навальная за что награды и премии получают? К тому же держат денежные фонды ?
07:26:18 05-07-2024
Вот как они их разводят. Уже все про это знают, все равно попадаются и рассказывают, как они хотят Россию уничтожить, разделить, побольше русских убить. Маски снимают
07:48:01 05-07-2024
Новой председательшей международной правозащитной организации стала Юлия Навальная."Каспаров возглавлял организацию 12 лет, поэтому он никак не ожидал, что трон у него выбьют прямо перед носом.
- Я возглавлял организацию с 2012-го года. Пришли какие-то люди, с ними пришла Юля и сказала, что теперь она тут главная, что теперь всё через неё будет идти. Не было никакого голосования, ничего. Просто поставили перед фактом. Всё это выглядело как банальный рейдерский захват, - забрюзжал шахматист-изгнанник."Так за что они бьются?Кто из них больше разбирается в правах человека?"Рейдерский захват",фи,как нехорошо. Может дело в чём-то другом? )....Идейные борцы за денежные знаки.
09:09:22 05-07-2024
Заслужили, много с кого маски сорвали.
09:38:14 05-07-2024
Вот ценность награды
09:57:18 05-07-2024
Молодцы парни. Только за "англичанка гадит" можно орден давать...