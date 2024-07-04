Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Награждение состоялось накануне

04 июля 2024, 19:59, ИА Амител

Вован и Лексус / Фото: youtube.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика Захара Прилепина.

Награждение в Кремле прошло в среду, 3 июля. В пресс-службе Прилепина ранее сообщили, что он получил орден Мужества.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, премьера Канады Джастина Трюдо, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Джорджа Буша – младшего и других политиков.