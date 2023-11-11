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В Барнауле готовят к сносу здание бывшего кинотеатра "Искра". Фото

В будущем в этом месте могут возвести две высотки с апартаментами и общественными помещениями

11 ноября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В Барнауле на улице 50 лет СССР продолжается демонтаж здания, где ранее располагался кинотеатр "Искра", а в последнее время – бар Kosmos. Строение планируют снести в конце года, а затем возвести в этом месте 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и общественными помещениями. Проект при этом возмутил жителей дома № 44 на улице Георгиева, так как строительство, по их мнению, ухудшит техническое состояние их дома, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.

Корреспондент amic.ru побывал на месте бывшей "Искры" и запечатлел, как ее разбирают.

Барнаул строительство фоторепортажи

Комментарии 8

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Татьяна

18:33:54 11-11-2023

А то что жители против это ни какой роли не играет

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Гость

19:55:29 11-11-2023

Татьяна (18:33:54 11-11-2023) А то что жители против это ни какой роли не играет... Тебе 13 лет что ли? Неужели еще не дошло, что не играет. Никто не будет вас спрашивать, это уже давно надо понять!

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Наталья

20:31:34 11-11-2023

Власти, опомнитесь, не забирайте лучшую зону отдыха на Сулиме, не позволяйте разрушить сложившийся уклад жизни микрорайона, строить высотки можно и на пустыре, а не в обжитом месте людей.

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гость

00:37:11 12-11-2023

Не можно на пустыре, туда нужно дороги и коммуникации прокладывать, а это.... правильно, дорого. А тут все готово.

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Властелин

12:24:53 12-11-2023

У кого деньги тот и музыку заказывает, ой весело будет жильцам от постоянной долбёжки напротив.

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Алексей

23:28:00 12-11-2023

Речной , парк на Сахарава доИскры добрвлись ,все негде элитку строить.Давно пора краевое здание Алтайского правительста в этот список включить

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Гость

11:55:13 13-11-2023

Проблемы могут возникнуть позже, после постройки изаселения новых многоэтажек. Местные сети не расчитаны на увеличение нагрузки. И их наврятли будут переделывать. Вероятно в соседних домах будет по холоднее, из крана будет течь менее горячая вода и т.д.

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Егор

22:12:25 13-11-2023

Наконец-то вместо старой развалишейся аллеи, будет парк и хороший дом.

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