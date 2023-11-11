В Барнауле готовят к сносу здание бывшего кинотеатра "Искра". Фото
В будущем в этом месте могут возвести две высотки с апартаментами и общественными помещениями
11 ноября 2023, 18:05, ИА Амител
Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
В Барнауле на улице 50 лет СССР продолжается демонтаж здания, где ранее располагался кинотеатр "Искра", а в последнее время – бар Kosmos. Строение планируют снести в конце года, а затем возвести в этом месте 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и общественными помещениями. Проект при этом возмутил жителей дома № 44 на улице Георгиева, так как строительство, по их мнению, ухудшит техническое состояние их дома, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.
Корреспондент amic.ru побывал на месте бывшей "Искры" и запечатлел, как ее разбирают.
18:33:54 11-11-2023
А то что жители против это ни какой роли не играет
19:55:29 11-11-2023
Татьяна (18:33:54 11-11-2023) А то что жители против это ни какой роли не играет... Тебе 13 лет что ли? Неужели еще не дошло, что не играет. Никто не будет вас спрашивать, это уже давно надо понять!
20:31:34 11-11-2023
Власти, опомнитесь, не забирайте лучшую зону отдыха на Сулиме, не позволяйте разрушить сложившийся уклад жизни микрорайона, строить высотки можно и на пустыре, а не в обжитом месте людей.
00:37:11 12-11-2023
Не можно на пустыре, туда нужно дороги и коммуникации прокладывать, а это.... правильно, дорого. А тут все готово.
12:24:53 12-11-2023
У кого деньги тот и музыку заказывает, ой весело будет жильцам от постоянной долбёжки напротив.
23:28:00 12-11-2023
Речной , парк на Сахарава доИскры добрвлись ,все негде элитку строить.Давно пора краевое здание Алтайского правительста в этот список включить
11:55:13 13-11-2023
Проблемы могут возникнуть позже, после постройки изаселения новых многоэтажек. Местные сети не расчитаны на увеличение нагрузки. И их наврятли будут переделывать. Вероятно в соседних домах будет по холоднее, из крана будет течь менее горячая вода и т.д.
22:12:25 13-11-2023
Наконец-то вместо старой развалишейся аллеи, будет парк и хороший дом.