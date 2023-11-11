В Барнауле готовят к сносу здание бывшего кинотеатра "Искра". Фото

В будущем в этом месте могут возвести две высотки с апартаментами и общественными помещениями

11 ноября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В Барнауле на улице 50 лет СССР продолжается демонтаж здания, где ранее располагался кинотеатр "Искра", а в последнее время – бар Kosmos. Строение планируют снести в конце года, а затем возвести в этом месте 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и общественными помещениями. Проект при этом возмутил жителей дома № 44 на улице Георгиева, так как строительство, по их мнению, ухудшит техническое состояние их дома, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.

Корреспондент amic.ru побывал на месте бывшей "Искры" и запечатлел, как ее разбирают.