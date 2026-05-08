Жара и гроза. Какая погода будет на 9 Мая в Алтайском крае и Барнауле
В регионе ожидается до +30 градусов
08 мая 2026, 13:31, ИА Амител
В Алтайском крае в субботу, 9 мая, в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.
Алтайский край
Ночь 9 мая. Температура +11...+16 градусов, в предгорьях местами +5...+10 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
День 9 мая. Температура +25...+30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.
Барнаул
Ночь 9 мая. Температура +11...+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
День 9 мая. Температура +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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