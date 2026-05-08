В регионе ожидается до +30 градусов

08 мая 2026, 13:31, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в субботу, 9 мая, в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.

Алтайский край

Ночь 9 мая. Температура +11...+16 градусов, в предгорьях местами +5...+10 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

День 9 мая. Температура +25...+30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Барнаул

Ночь 9 мая. Температура +11...+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

День 9 мая. Температура +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.