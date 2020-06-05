Врач умер от коронавируса

За сутки от коронавируса скончались еще два человека. Один из них - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.

На протяжении нескольких дней он проходил лечение в городской больнице № 5 города Барнаула. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Медики не смогли спасти коллегу – болезнь очень тяжело протекала. Это единственный в Алтайском крае летальный случай среди медицинских работников за период пандемии", – сообщили в краевом Минздраве.

За весь период в регионе скончались 25 пациентов. Из них 15 человек — от COVID-19, 8 имеют "иные причины смерти", а 2 случая находятся на экспертизе.