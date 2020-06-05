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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 68

, ИА "Амител"
Главное за 5 июня
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Алтайский край замер в ожидании снятия части ограничений. В регионе скончался врач с подтвержденным COVID-19, а летние лагеря несмотря на пандемию планируют принять 20 тысяч детей.Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?

57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Таким образом, лабораторно подтверждено 2192 заболевших, среди них 214 детей.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 40 зараженных,
  • в Заринске – 4,
  • в Рубцовске и Ребрихинском районе – по 3,
  • в Рубцовском и Троицком районах – по 2,
  • в Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах – по 1.

Из больниц выписали 914 человек. Остальные все еще находятся на лечении. Причем тяжелобольных – 47, из них на аппарате ИВЛ – 22 пациента.

2
Врач умер от коронавируса

За сутки от коронавируса скончались еще два человека. Один из них - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.

На протяжении нескольких дней он проходил лечение в городской больнице № 5 города Барнаула. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Медики не смогли спасти коллегу – болезнь очень тяжело протекала. Это единственный в Алтайском крае летальный случай среди медицинских работников за период пандемии", – сообщили в краевом Минздраве.

За весь период в регионе скончались 25 пациентов. Из них 15 человек — от COVID-19, 8 имеют "иные причины смерти", а 2 случая находятся на экспертизе. 

3
Алтайский край готовится к снятию ограничений

Власти Алтайского края планируют перейти к первому этапу смягчения ограничений в регионе. Но перед этим они проконсультируются с санитарными властями РФ. Такое решение приняли на заседании оперштаба 5 июня.

В том числе планируют принять решение о начале работы санаторно-курортных организаций, которые имеют медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. 

Первый этап снятия ограничения подразумевает возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. В регионе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек вместе и на расстоянии не менее 5 метров, а также прогулки на улице не более двух человек.

4
Случай в детском центре

Коронавирус выявили у одной из сотрудниц Центра детского творчества Центрального района Барнаула.

28 мая после работы у женщины резко поднялась температура, и симптомы ОРВИ появились еще у двух коллег. Все трое сразу же обратились за медпомощью.

Сейчас работница находится в больнице с подтвержденным COVID-19, еще одна сотрудница также госпитализирована, но результатов анализов пока нет. Третьей врачи поставили диагноз "аллергический ринит".

Причем источник заражения не известен: женщина не была за границей и не контактировала с зараженными. 

5
Лагеря примут 20 тысяч детей

Летом 2020 года при условии 50% загрузки лагерей и сокращении смен до 14 дней в летних лагерях Алтайского края успеют отдохнуть около 20 тысяч детей, заявили в Минобре.

Власти надеются, что сезон для лагерей региона начнется 1 июля. При этом отдыхающим запретят купаться, посещать общелагерные мероприятия и дискотеки. В течение смены никто не сможет покинуть территорию лагеря.

Подробнее о том, как пройдет летний отдых в лагерях — читайте в материале amic.ru.

6
Детям алтайских врачей оплатят обучение

В алтайском филиале РАНХиГС выделили 10 грантов на бесплатное обучение по всем направлениям бакалавриата для детей врачей, которые борются с коронавирусом.

Основанием для получения гранта станет документ, подтверждающий, что один из родителей работал непосредственно с больными коронавирусом, в бригаде скорой помощи или в стационаре. Чтобы получить такой грант, сумма баллов по трем предметам ЕГЭ у абитуриента должна быть не менее 210.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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