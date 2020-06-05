Краевой оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил о новом летальном исходе пациента, которому ранее диагностировали COVID-19.

Таким образом, на 5 июня в Алтайском крае скончались 25 человек с коронавирусом.

Как уже сообщал amic.ru, вечером 4 июня стало известно, что в Алтайском крае впервые скончался медик, заразившийся коронавирусом. Речь идет о заведующем отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергее Ходоренко. Ему было 58 лет.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 57 новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся достигло 2192 человек.