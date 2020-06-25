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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 88

, ИА "Амител"
Главное за 25 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко ушел на самоизоляцию, так как контактировал на работе с зараженными. Алтайский край поставил июньский рекорд по числу зараженных, а сотням работников задерживают зарплату. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае на 25 июня?

Бьем рекорды: 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3600 заболевших.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 26 инфицированных;
  • в Первомайском районе – 8
  • в Тальменском районе – 7;
  • в Павловском районе – 6;
  • в Калманском районе – 5;
  • в Рубцовске – 4;
  • в Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Славгороде, Панкрушихинском, Топчихинском и Хабарском районах – по 2;
  • в Заринске, Яровом, Заринском, Завьяловском, Кулундинском, Немецком национальном, Рубцовском, Табунском районах – по 1.

2482 пациента уже вылечились. В тяжелом состоянии, по данным на 25 июня, находятся 78 пациентов, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

2
Четыре летальных случая

Еще четыре пациента с ранее выявленным COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

С начала эпидемии в крае умерли 63 пациента, у которых ранее выявили инфекцию. У 30 человек причиной стал COVID-19, еще у 30 – "иная причина смерти". По трем случаям все еще идет экспертиза.

3
Губернатор ушел на изоляцию

Губернатор Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы. У его коллег, с которыми он ежедневно общается, тесты показали положительный результат на коронавирус. 

"Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно", – сказал глава региона.

Губернатор попросил жителей края продолжать придерживаться мер безопасности и профилактики и беречь себя и своих близких.

4
Зараженный в АКЗС

В краевом Заксобрании выявили зараженного коронавирусом. Заболел сотрудник аппарата. Круг контактных лиц оперативно установили, людей отправили на самоизоляцию. Тесты у контактных лиц показали отрицательный результат.

Несмотря на это, сессия 26 июня состоится, и никакой опасности для депутатов не будет, заверили в АКЗС.

"Риск распространения коронавирусной инфекции на предстоящей сессии, с учетом принимаемых при ее проведении защитных мер (регулярная дезинфекция, обязательные обработка рук и масочный режим, контроль температуры, использование дистанционных форм работы), не превышает риска, в котором находится сегодня все общество", – отметили представители парламента. 

5
Случай заражения в Ространснадзоре 

У сотрудника Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора в Барнауле выявили коронавирус. 

Сейчас Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и определяет, с кем контактировал заболевший. Некоторых уже изолировали на 14 дней.

Согласно предписанию надзорного органа, в здании проведут дезинфекцию, а сотрудникам придется соблюдать социальную дистанции и вести обязательную термометрию.

6
Задержка зарплат
Алтайские предприятия накопили задолженность перед 510 работниками.

Больше половины задолженности приходится на отрасль обрабатывающих производств (59,4%), уточнила руководитель управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Свыше трети от общей суммы долгов накопилось в сфере транспорта. На нее пришлось 38,5%. Также в четверку лидеров по этому показателю вошли сельское хозяйство (1,9%) и ЖКХ (0,2%).

"При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей, приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства", – уточнила Капура.

5
Стартовало голосование по Конституции

С 25 июня началось досрочное голосование по изменениям в Конституции РФ. По словам руководителя крайизбиркома Ирины Акимовой, оно проходит в Алтайском крае прозрачно и с соблюдением всех прав граждан.

В этот раз из-за коронавируса кабинки со шторками решили заменить, чтобы минимизировать контакты с поверхностями, но тайна волеизъявления нарушена не будет. 

На входе всем измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Вся процедура проходит максимально дистанционно и без тактильного контакта (насколько это возможно).

Каким был первый день голосования – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях, изменениях и возможностях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.06.2020 19:52
- гость -

Показывали, как Патриарх проголосовал. Сложил листок в 2 раза, пополам, только потом опустил в урну-прозрачный ящичек. Чтобы никто не видел отметок.
Не прост, ох не прост.

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