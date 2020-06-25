Губернатор Виктор Томенко ушел на самоизоляцию, так как контактировал на работе с зараженными. Алтайский край поставил июньский рекорд по числу зараженных, а сотням работников задерживают зарплату. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Бьем рекорды: 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3600 заболевших.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 26 инфицированных;
- в Первомайском районе – 8
- в Тальменском районе – 7;
- в Павловском районе – 6;
- в Калманском районе – 5;
- в Рубцовске – 4;
- в Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Славгороде, Панкрушихинском, Топчихинском и Хабарском районах – по 2;
- в Заринске, Яровом, Заринском, Завьяловском, Кулундинском, Немецком национальном, Рубцовском, Табунском районах – по 1.
2482 пациента уже вылечились. В тяжелом состоянии, по данным на 25 июня, находятся 78 пациентов, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ.
Еще четыре пациента с ранее выявленным COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
С начала эпидемии в крае умерли 63 пациента, у которых ранее выявили инфекцию. У 30 человек причиной стал COVID-19, еще у 30 – "иная причина смерти". По трем случаям все еще идет экспертиза.
Губернатор Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы. У его коллег, с которыми он ежедневно общается, тесты показали положительный результат на коронавирус.
"Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно", – сказал глава региона.
Губернатор попросил жителей края продолжать придерживаться мер безопасности и профилактики и беречь себя и своих близких.
В краевом Заксобрании выявили зараженного коронавирусом. Заболел сотрудник аппарата. Круг контактных лиц оперативно установили, людей отправили на самоизоляцию. Тесты у контактных лиц показали отрицательный результат.
Несмотря на это, сессия 26 июня состоится, и никакой опасности для депутатов не будет, заверили в АКЗС.
"Риск распространения коронавирусной инфекции на предстоящей сессии, с учетом принимаемых при ее проведении защитных мер (регулярная дезинфекция, обязательные обработка рук и масочный режим, контроль температуры, использование дистанционных форм работы), не превышает риска, в котором находится сегодня все общество", – отметили представители парламента.
У сотрудника Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора в Барнауле выявили коронавирус.
Сейчас Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и определяет, с кем контактировал заболевший. Некоторых уже изолировали на 14 дней.
Согласно предписанию надзорного органа, в здании проведут дезинфекцию, а сотрудникам придется соблюдать социальную дистанции и вести обязательную термометрию.
Больше половины задолженности приходится на отрасль обрабатывающих производств (59,4%), уточнила руководитель управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
Свыше трети от общей суммы долгов накопилось в сфере транспорта. На нее пришлось 38,5%. Также в четверку лидеров по этому показателю вошли сельское хозяйство (1,9%) и ЖКХ (0,2%).
"При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей, приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства", – уточнила Капура.
С 25 июня началось досрочное голосование по изменениям в Конституции РФ. По словам руководителя крайизбиркома Ирины Акимовой, оно проходит в Алтайском крае прозрачно и с соблюдением всех прав граждан.
В этот раз из-за коронавируса кабинки со шторками решили заменить, чтобы минимизировать контакты с поверхностями, но тайна волеизъявления нарушена не будет.
На входе всем измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Вся процедура проходит максимально дистанционно и без тактильного контакта (насколько это возможно).
Каким был первый день голосования – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях, изменениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- кто получит повторные выплаты 10 тысяч рублей на ребенка;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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Комментарии
Показывали, как Патриарх проголосовал. Сложил листок в 2 раза, пополам, только потом опустил в урну-прозрачный ящичек. Чтобы никто не видел отметок.
Не прост, ох не прост.