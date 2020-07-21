Количество новых случаев заражения в Алтайском крае снижается уже четвертый день подряд, а вот в федеральной статистике наш регион по-прежнему держится на шестом месте по суточному приросту. При этом в Барнауле продолжают выявлять нарушения санитарных норм в кафе и магазинах и даже открытые кальянные и сауну, которым работать пока нельзя. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
185 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 7758 инфицированных, среди них 752 ребенка.
Основная часть заболевших – барнаульцы. В суточной статистике их 88. Также 21 инфицированного выявили в Бийске, 15 – в Рубцовске. Остальные 50 заразившихся – жители более 20 районов и городов.
Летальные случаи. За последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Только один из них умер из-за коронавируса, остальные – из-за иных причин. За весь период пандемии произошло 162 летальных случая. Причем только у 66 человек причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Выздоровевшие. Из больниц уже выписали 5007 человек, 208 из них выздоровели за последние сутки.
На лечении находятся 2589 человек. В инфекционных госпиталях лежат 1195 пациентов, остальные инфицированные лечатся на дому. По данным оперштаба, в регионе сейчас 112 тяжелобольных, к аппарату ИВЛ подключены 33 пациента.
Роспотребнадзор, представители администрации и дружинники проверили, как кафе и магазины соблюдают "ковидный" указ губернатора.
На днях во время вечернего рейда выявили четыре предприятия-нарушителя: кальянная Bora-Bora, сауна "Пекин", кафе "Горький", кальянная на территории рынка "Старый базар". Причем саунам и кальянным в регионе до сих пор нельзя работать, а кафе могут принимать гостей на свежем воздухе и с ограничениями. По всем случаям составили протоколы.
За неделю в Барнауле специалисты проверили более 330 магазинов, организаций бытовых услуг, объектов культуры и спорта. Выписали только пять протоколов о правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Представители Общественной палаты РФ предложили правительству страны единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.
"В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей. У многих из них отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства", – говорится в обращении.
Соответствующее письмо уже направили премьеру Михаилу Мишустину. Решение еще не принято.
Из-за распространения коронавируса официальные места купания заработали только в середине июля, а в некоторых городах и районах вообще нет оборудованных пляжей. Зато местные жители активно отдыхают на более чем 300 диких пляжах, где непроверенное дно и нет спасателей. Некоторые трагедии происходили из-за того, что отдыхающие шли купаться в состоянии алкогольного опьянения.
По словам вице-губернатора Игоря Степаненко, увеличение числа трагических случаев с детьми связано еще и с тем, что этим летом они остались без организованного отдыха. Ведь из-за коронавируса школы закончили учебный год пораньше, а лагеря так и не открылись.
В качестве информационной профилактики
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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