"Рюмка" Лепса, юмор "Уральских пельменей" и страсть TODES. Кто приедет на Алтай в октябре

После ограничений пандемии октябрь 2021 года в Барнауле особенно богат на визиты топовых исполнителей. Приедет и Григорий Лепс. По крайней мере, пока ещё мероприятие в Алтайском крае из-за новой волны коронавируса не отменяли. Но вы всё-таки соблюдайте меры предосторожности. Топ самых ожидаемых концертных программ октября, которые пока ещё планируют провести, собрала для вас Мария Лаврищева.

Григорий Лепс (16+)

"Титов-Арена", 13 октября 2021, среда, 19:00

Стоимость билетов: 2600-5500 рублей

Выступление популярнейшего исполнителя Григория Лепса ожидается 13 октября в "Титов-Арене". Его песни "Рюмка водки на столе" и "Самый лучший день" – настоящий мейнстрим двухтысячных. Его музыка простая и бесхитростная, но вместе с тем всегда откликается современному слушателю почти любого возраста, отмечают критики.

Кстати, профессионально Григорий Лепс петь никогда не учился, но занимался музыкой с юности: ещё в школе выступал в ансамбле и играл на барабанах. После школы окончил музыкальное училище – по классу ударных. И только после 30 лет вышел из "кабаков" и стал исполнять свои песни для широкой публики. И то после уговоров родных.

Концерт пройдёт в "Титов-Арене" 13 октября в 19:00. Стоимость билетов начинается от 2600 рублей.

"Уральские пельмени" – "Лучшее" (6+)

ДК Моторостроителей, основной зал, 16 октября 2021, суббота, 19:00

Стоимость билетов: 3200-4000 рублей

Важно: выступление перенесено c 17 октября 2020 / 20 января 2021 г. Все ранее приобретённые билеты действительны.

Ещё никогда в гастрольном графике артистов не возникали настолько продолжительные паузы. За это время соскучиться успели и зрители, и сами "Уральские пельмени". Между тем команда за время перерыва создала массу новых смешных номеров, которые ей не терпится показать, а значит, гастрольная программа этого тура будет совершенно новой и очень интересной: эксклюзивные миниатюры, которые не увидишь в телеэфире, любимые и популярные номера, весёлые песни, обещают организаторы.

Участие в концертах принимают: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана.

Женский стендап (18+)

ДК Моторостроителей, основной зал, 19 октября 2021, вторник, 19:00

Стоимость билетов: 2000-5500 рублей

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать – если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких "не".

Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.

Состав: Ирина Мягкова, Мария Маркова, Надя Джабраилова, Сауле Юсупова, Варвара Щербакова, Зоя Яровицына, Карина Мейханаджаян.

TODES (6+)

Театр драмы им. В.М. Шукшина, большая сцена, 20 октября 2021, среда, 19:00

Стоимость билетов: 2800-3500 рублей

Мероприятие перенесено c 15 октября / 16 ноября 2020 г. Все билеты действительны.

Для всех, кто мечтает испытать полный спектр непередаваемых эмоций: от страсти до восторга, от предвкушения до эстетического удовольствия. "#Продолжение" – свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние. Неизменным остаётся лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживёт самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.