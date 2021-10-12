"Рюмка" Лепса, юмор "Уральских пельменей" и страсть TODES. Кто приедет на Алтай в октябре

После ограничений пандемии октябрь 2021 года в Барнауле особенно богат на визиты топовых исполнителей. Приедет и Григорий Лепс. По крайней мере, пока ещё мероприятие в Алтайском крае из-за новой волны коронавируса не отменяли. Но вы всё-таки соблюдайте меры предосторожности. Топ самых ожидаемых концертных программ октября, которые пока ещё планируют провести, собрала для вас Мария Лаврищева.
Григорий Лепс (16+)
"Титов-Арена", 13 октября 2021, среда, 19:00
Стоимость билетов: 2600-5500 рублей
Выступление популярнейшего исполнителя Григория Лепса ожидается 13 октября в "Титов-Арене". Его песни "Рюмка водки на столе" и "Самый лучший день" – настоящий мейнстрим двухтысячных. Его музыка простая и бесхитростная, но вместе с тем всегда откликается современному слушателю почти любого возраста, отмечают критики.
Кстати, профессионально Григорий Лепс петь никогда не учился, но занимался музыкой с юности: ещё в школе выступал в ансамбле и играл на барабанах. После школы окончил музыкальное училище – по классу ударных. И только после 30 лет вышел из "кабаков" и стал исполнять свои песни для широкой публики. И то после уговоров родных.
Концерт пройдёт в "Титов-Арене" 13 октября в 19:00. Стоимость билетов начинается от 2600 рублей.
"Уральские пельмени" – "Лучшее" (6+)
ДК Моторостроителей, основной зал, 16 октября 2021, суббота, 19:00
Стоимость билетов: 3200-4000 рублей
Важно: выступление перенесено c 17 октября 2020 / 20 января 2021 г. Все ранее приобретённые билеты действительны.
Ещё никогда в гастрольном графике артистов не возникали настолько продолжительные паузы. За это время соскучиться успели и зрители, и сами "Уральские пельмени". Между тем команда за время перерыва создала массу новых смешных номеров, которые ей не терпится показать, а значит, гастрольная программа этого тура будет совершенно новой и очень интересной: эксклюзивные миниатюры, которые не увидишь в телеэфире, любимые и популярные номера, весёлые песни, обещают организаторы.
Участие в концертах принимают: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана.
Женский стендап (18+)
ДК Моторостроителей, основной зал, 19 октября 2021, вторник, 19:00
Стоимость билетов: 2000-5500 рублей
Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать – если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких "не".
Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.
Состав: Ирина Мягкова, Мария Маркова, Надя Джабраилова, Сауле Юсупова, Варвара Щербакова, Зоя Яровицына, Карина Мейханаджаян.
TODES (6+)
Театр драмы им. В.М. Шукшина, большая сцена, 20 октября 2021, среда, 19:00
Стоимость билетов: 2800-3500 рублей
Мероприятие перенесено c 15 октября / 16 ноября 2020 г. Все билеты действительны.
Для всех, кто мечтает испытать полный спектр непередаваемых эмоций: от страсти до восторга, от предвкушения до эстетического удовольствия. "#Продолжение" – свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние. Неизменным остаётся лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживёт самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.
Комментарии
И как выглядят эти колымы на фоне Роста пандемии??? Может хватит развозить заразу
По крайней мере, пока ещё мероприятие в Алтайском крае из-за новой волны коронавируса не отменяли.
Ситуация крайне странная. В 2020 когда были единичные заражения, то всё позакрывали и объявили выходные. Теперь же бьем рекорды, но даже массовые мероприятия не отменяются. Как так?
массовый иммунитет же
Для 07:46 "Как так?"
Жизнь не справедлива, деточка
В то самое время, когда в Барнаул приедут на чёс эти весьма потасканные и, по мировым меркам третьесортные "звёзды", в мире будут проходить мировые фестивали классической и барочной музыки, будут появляться новые молодые и интересные исполнители, будут открываться выставки и сниматься артхаусные фильмы... а барнаульцы будут гоготать над протухшими пельменями и подпевать морщинистому, как похудевшая задница моей бывшей жены, Лепсу... Чтож, это стабильность.
В Иркутске всё отменили. И правильно. Денег нет, а народ этим последнее понесет, главное ведь шоубизнес поддержать.
Ходят по кафешкам, ИПшников штрафуют за отсутствие перчаток у официантов, а тут тысячную толпу хотят в закрытом помещении собрать на несколько часов. И кто будет контролировать чтобы публика сидела в масках, соблюдая дистанцию 1,5 метра?
Денег нет, а народ этим последнее понесет, главное ведь шоубизнес поддержать.
Если ты тупой, то возьмешь кредит и им понесешь. А вообще вдумайся, ну что ты несешь? Хочешь сказать, что на концерты идут нищета? Туда идут те, у кого денег не от зарплаты до зарплаты.
морщинистому, как похудевшая задница моей бывшей жены
Показывает тебе, что ли?
Показывает тебе, что ли?
фотки на вацап шлет.
"В райкомовском рае, попивая чаёк,
Всё хорошо всё нормалек"
зланехватает
Долболобы 12.10.2021 08:24 и 12.10.2021 08:26 ! Вы не на том акцентировались. Мой пост не про бабкин зад, а про уровень того навоза, что перед вами выступать будет за очень неслабые пятаки.
лепс поиздержался, похмелиться не на что, давай колхоз, скидывайся
Скабрезные шуточки от стэндат- дам за 5500 это нечто невообразимое.
Я знаю что у Лепса много поклонников в нашем городе, однако хриплое пение на грани криков лично у меня не вызывает восторгов.
Митрофан Насосов просто занимается вкусовщиной. Мне может барочная Музыка вообще поровну, а за Колдплей я бы никаких денег не пожалел, допустим.
Мне Лепс не нравится, я не пойду и на женский стендап, и уж явно Тодес - это не то, за что я бы отдал свои деньги. Но есть же и любители, пускай идут. Зачем обсирать огульно? Аншлаг, помню, показывали, так полный зал ухахатывался. Мне конечно не понять этих людей было - как можно было вообще там оказаться, но они же в реальности существуют…
12.10.2021 10:39
- гость -
***
Дело не в том, что каждый имеет право на то, что любит. Дело в том, что всё, что (не кто, а именно что) к нам едет- осетрина не первой свежести.
PS. Я не Насосов. Хотя, к сожалению, знаком с Насосовым/Лысым/Кукушкой, а по паспорту Дмитрием Кошелевым.
А почему к сожалению?
Я с ним мельком пересекался, он иногда тёрся вокруг музыкантов типа Папы КМ или Делириума, да на России ещё у Петушка.
12.10.2021 11:30
- гость -
***
Почекму "к сожалению"? А ты посмотри на него во вконтакте... и вообще, он бабушку убил...