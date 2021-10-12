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"Рюмка" Лепса, юмор "Уральских пельменей" и страсть TODES. Кто приедет на Алтай в октябре

, ИА "Амител"
На каких звёзд сходить в Барнауле, пока не отменили концерты
Спектакль '#Продолжение' / Фото: todestheater.ru

Спектакль "#Продолжение" / Фото: todestheater.ru

После ограничений пандемии октябрь 2021 года в Барнауле особенно богат на визиты топовых исполнителей. Приедет и Григорий Лепс. По крайней мере, пока ещё мероприятие в Алтайском крае из-за новой волны коронавируса не отменяли. Но вы всё-таки соблюдайте меры предосторожности. Топ самых ожидаемых концертных программ октября, которые пока ещё планируют провести, собрала для вас Мария Лаврищева.

Григорий Лепс (16+)

"Титов-Арена", 13 октября 2021, среда, 19:00
Стоимость билетов: 2600-5500 рублей

Выступление популярнейшего исполнителя Григория Лепса ожидается 13 октября в "Титов-Арене". Его песни "Рюмка водки на столе" и "Самый лучший день" – настоящий мейнстрим двухтысячных. Его музыка простая и бесхитростная, но вместе с тем всегда откликается современному слушателю почти любого возраста, отмечают критики.

Кстати, профессионально Григорий Лепс петь никогда не учился, но занимался музыкой с юности: ещё в школе выступал в ансамбле и играл на барабанах. После школы окончил музыкальное училище – по классу ударных. И только после 30 лет вышел из "кабаков" и стал исполнять свои песни для широкой публики. И то после уговоров родных.

Концерт пройдёт в "Титов-Арене" 13 октября в 19:00. Стоимость билетов начинается от 2600 рублей.

"Уральские пельмени" – "Лучшее" (6+)

ДК Моторостроителей, основной зал, 16 октября 2021, суббота, 19:00
Стоимость билетов: 3200-4000 рублей

Важно: выступление перенесено c 17 октября 2020 / 20 января 2021 г. Все ранее приобретённые билеты действительны.

Ещё никогда в гастрольном графике артистов не возникали настолько продолжительные паузы. За это время соскучиться успели и зрители, и сами "Уральские пельмени". Между тем команда за время перерыва создала массу новых смешных номеров, которые ей не терпится показать, а значит, гастрольная программа этого тура будет совершенно новой и очень интересной: эксклюзивные миниатюры, которые не увидишь в телеэфире, любимые и популярные номера, весёлые песни, обещают организаторы.

Участие в концертах принимают: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана.

Женский стендап (18+)

ДК Моторостроителей, основной зал, 19 октября 2021, вторник, 19:00
Стоимость билетов: 2000-5500 рублей

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать – если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких "не".

Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.

Состав: Ирина Мягкова, Мария Маркова, Надя Джабраилова, Сауле Юсупова, Варвара Щербакова, Зоя Яровицына, Карина Мейханаджаян.

TODES (6+)

Театр драмы им. В.М. Шукшина, большая сцена, 20 октября 2021, среда, 19:00
Стоимость билетов: 2800-3500 рублей

Мероприятие перенесено c 15 октября / 16 ноября 2020 г. Все билеты действительны.

Для всех, кто мечтает испытать полный спектр непередаваемых эмоций: от страсти до восторга, от предвкушения до эстетического удовольствия. "#Продолжение" – свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние. Неизменным остаётся лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживёт самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию.


Комментарии

12.10.2021 07:39
- гость -

И как выглядят эти колымы на фоне Роста пандемии??? Может хватит развозить заразу

12.10.2021 07:46
- гость -

По крайней мере, пока ещё мероприятие в Алтайском крае из-за новой волны коронавируса не отменяли.

Ситуация крайне странная. В 2020 когда были единичные заражения, то всё позакрывали и объявили выходные. Теперь же бьем рекорды, но даже массовые мероприятия не отменяются. Как так?

12.10.2021 07:49
- гость -

массовый иммунитет же

12.10.2021 07:50
гость


Для 07:46 "Как так?"

Жизнь не справедлива, деточка

12.10.2021 08:13
Митенька ржевский

В то самое время, когда в Барнаул приедут на чёс эти весьма потасканные и, по мировым меркам третьесортные "звёзды", в мире будут проходить мировые фестивали классической и барочной музыки, будут появляться новые молодые и интересные исполнители, будут открываться выставки и сниматься артхаусные фильмы... а барнаульцы будут гоготать над протухшими пельменями и подпевать морщинистому, как похудевшая задница моей бывшей жены, Лепсу... Чтож, это стабильность.

12.10.2021 08:16
- гость -

В Иркутске всё отменили. И правильно. Денег нет, а народ этим последнее понесет, главное ведь шоубизнес поддержать.

12.10.2021 08:19
гость

Ходят по кафешкам, ИПшников штрафуют за отсутствие перчаток у официантов, а тут тысячную толпу хотят в закрытом помещении собрать на несколько часов. И кто будет контролировать чтобы публика сидела в масках, соблюдая дистанцию 1,5 метра?

12.10.2021 08:20
- гость -

Денег нет, а народ этим последнее понесет, главное ведь шоубизнес поддержать.


Если ты тупой, то возьмешь кредит и им понесешь. А вообще вдумайся, ну что ты несешь? Хочешь сказать, что на концерты идут нищета? Туда идут те, у кого денег не от зарплаты до зарплаты.

12.10.2021 08:24
- гость -

морщинистому, как похудевшая задница моей бывшей жены

Показывает тебе, что ли?

12.10.2021 08:26
- гость -

Показывает тебе, что ли?

фотки на вацап шлет.

12.10.2021 08:37
Вспомнил

"В райкомовском рае, попивая чаёк,
Всё хорошо всё нормалек"

зланехватает

12.10.2021 08:42
Митенька ржевский

Долболобы 12.10.2021 08:24 и 12.10.2021 08:26 ! Вы не на том акцентировались. Мой пост не про бабкин зад, а про уровень того навоза, что перед вами выступать будет за очень неслабые пятаки.

12.10.2021 08:43
гость

лепс поиздержался, похмелиться не на что, давай колхоз, скидывайся

12.10.2021 10:23
- гость -

Скабрезные шуточки от стэндат- дам за 5500 это нечто невообразимое.
Я знаю что у Лепса много поклонников в нашем городе, однако хриплое пение на грани криков лично у меня не вызывает восторгов.

12.10.2021 10:39
- гость -

Митрофан Насосов просто занимается вкусовщиной. Мне может барочная Музыка вообще поровну, а за Колдплей я бы никаких денег не пожалел, допустим.
Мне Лепс не нравится, я не пойду и на женский стендап, и уж явно Тодес - это не то, за что я бы отдал свои деньги. Но есть же и любители, пускай идут. Зачем обсирать огульно? Аншлаг, помню, показывали, так полный зал ухахатывался. Мне конечно не понять этих людей было - как можно было вообще там оказаться, но они же в реальности существуют…

12.10.2021 11:18
Митенька ржевский

12.10.2021 10:39
- гость -
***
Дело не в том, что каждый имеет право на то, что любит. Дело в том, что всё, что (не кто, а именно что) к нам едет- осетрина не первой свежести.
PS. Я не Насосов. Хотя, к сожалению, знаком с Насосовым/Лысым/Кукушкой, а по паспорту Дмитрием Кошелевым.

12.10.2021 11:30
- гость -

А почему к сожалению?
Я с ним мельком пересекался, он иногда тёрся вокруг музыкантов типа Папы КМ или Делириума, да на России ещё у Петушка.

12.10.2021 12:23
Митенька ржевский

12.10.2021 11:30
- гость -
***
Почекму "к сожалению"? А ты посмотри на него во вконтакте... и вообще, он бабушку убил...

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