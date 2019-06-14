Алтайский школьник поджег себя, пытаясь сделать фокус с бензином

ЧП случилось 8 июня в селе Боровское Алейского района. Началось все с того, что 11-летний школьник играл с бензином – пытался показать фокус с выдуванием огня.
Он набрал в рот горючую жидкость и поджег ее. Огонь мгновенно охватил ребенка полностью. От гибели его спас сосед, который успел сбить пламя и вызвал медиков.
С ожогами 80% тела мальчика доставили в Алейскую ЦРБ, где стабилизировали его состояние и готовили к транспортировке в Барнаул. После двух дней борьбы за жизнь маленького пациента, в крайне тяжелом состоянии его перевезли в краевую столицу.
"Лечение он получает в полном объёме. Не только то, что положено по протоколам, но и по консультациям, которые мы проводим с Нижегородским федеральным ожоговым центром. В случае, если даже потребуется то, чего нет в перечне лекарственных препаратов, это будет немедленно приобретено. Понятно, что в соцсетях появляются какие-то эмоциональные высказывания, мол, помогите. Непонятно, правда, о какой помощи просят. На эту минуту для ребёнка делается всё возможное и невозможное, что только есть на сегодняшний день в медицине", — цитируют слова главврача барнаульской городской больницы №3 Александра Шпиготского "Вести-Алтай".
Пока врачи воздерживаются от прогнозов дальнейшего развития ситуации.
Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что ребенок воспитывается в благополучной семье. В поле зрение соцзащиты или правоохранительных органов его семья не попадала.
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