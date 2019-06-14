Путин одобрил индивидуальные пенсии с одной оговоркой

Авторы законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получили одобрение президента Владимира Путина, сообщает газета "Известия".
Правда, при условии отмены так называемой "автоподписки" – автоматического подключения к системе всех граждан "по умолчанию" с предоставлением им права отказаться, подав заявление в письменной форме.
После получения оценки Путина будет рассматриваться вариант, где для подключения к ИПК необходимо получить согласие гражданина.
Новая накопительная пенсионная модель ИПК была разработана Минфином и ЦБ. Она призвана заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой была продлена до 2021 года.
Концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления будут собственностью человека, а не государства.
Комментарии
Из того что перечислил пенсионный в НПФ слили 40% написав слово на убыток!!!! Грабят, обносят , и все по закону!!!!