В Барнауле вновь решили продать торговые центры "Норд-Вест" и "Пассаж", пишет "Политсибру" со ссылкой на объявления на сайте "Avito", которое появилось 2 июля.

Цена за здание "Норд-Веста" указана 400 млн рублей, а за "Пассаж" — 300 млн рублей. Оба ТЦ уже пытались продать год назад, однако тогда они стоили на 100 млн дороже каждый.

Занимается продажей местное агентство недвижимости "Сити-Трейд". Руководитель отдела коммерческой недвижимости компании Сергей Дегтерев рассказал, что собственник занимается оптимизацией своих активов. О планах на оптимизацию ТРЦ "Европа", "Москва" и "Арена" риелтору ничего неизвестно.

Впрочем, по мнению экспертов, продажа связана с потерей рентабельности после появления новых ТРЦ в Барнауле. Кроме того, избавление от активов возможно связано с перераспределением средств в пользу других площадок и укрепления бизнеса вне Алтайского края. Также, по неподтвержденным данным, у собственника имеются непогашенные кредиты, полученные на строительство ТРЦ "Арена", которые планируется закрывать полученными от продажи средствами.

Совокупная площадь ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" — 14 тысяч кв.м. По данным каталога организаций "ListOrg", оба ТЦ входят в состав "Концерна СВ", учредителем которой является Александр Ткаченко, а пост директора занимает Сергей Ткаченко. Компания была зарегистрирована в 2002 году.

В конце августа прошлого года сообщалось, что "Норд-Вест" выставили на продажу за 500 млн рублей. Продавец отметил, что ТЦ обеспечен транспортными потоками, оснащен удобной парковкой для гостей и отдельной парковкой для сотрудников офисов. Данный ТЦ является одним из первых торговых центров Барнаула и функционирует в этом качестве с 1997 года.