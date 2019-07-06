Очаг возгорания локализован, данных о пострадавших нет / Фото: ИА "Амител"

В Барнауле в субботу, 6 июля, крупный пожар возник в малосемейном доме, расположенном по адресу: ул. Северо-Западная, 56, рассказал ИА "Амител" очевидец происшествия.

Пожар возник примерно в 12:10 по местному времени. "Полностью выгорела квартира. Работают четыре расчета пожарных. В настоящее время очаг возгорания локализован. Данных о пострадавших нет", – рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в период с 6 по 11 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 ˚С и выше. В региональном МЧС предупредили, что в эти дни возможно увеличение количества бытовых пожаров и попросили быть максимально бдительными.