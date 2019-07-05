Аномально жаркая погода ожидается в Алтайском крае с 6 по 11 июля

В Алтайском крае в период с 6 по 11 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 ˚С и выше, сообщает региональное МЧС.

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью, 6 июля, местами в восточных районах дождь, гроза. Ветер южный, 2-7 м/с, с усилением до 13 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с. Температура ночью +12...+17 ˚С. Днем +26...+31, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с, с усилением до 13 м/с.

В Барнауле ночью +14...+16, днем +27...+29. В начале ночи дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

7 и 8 июля температура днем в крае будет держаться на уровне +25...+30 градусов. В Барнауле в эти дни ожидается +27...+29 ˚С.

В МЧС предупреждают, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

Ведомство напоминает, чтобы избежать материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды, не следует сжигать мусор и сухую траву, разводить костры на отдыхе, бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей), а также нельзя позволять детям играть с огнем.

Также в МЧС дают несколько советов для граждан: не находитесь долго на солнце, носите светлую одежду и головной убор, пейте больше воды и не злоупотребляйте алкоголем. Кроме того, не стоит купаться в местах, не предназначенных для этих целей.