45-летняя жительница Алтайского края признана виновной в систематическом истязании и избиении детей, находящихся под опекой, сообщает региональный СК.

"Обвиняемая воспитывала семерых детей, которые находились у нее под опекой. В сентябре 2018 года 9-летний мальчик был госпитализирован из дома в больницу с закрытым переломом ноги. В результате разбирательств стало известно, что данную травму ему причинила опекун из-за якобы непослушания ребенка", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что женщина систематически унижала и применяла физическую силу к своим двум воспитанникам — 10-летней девочки и 9-летнего мальчика.

Так, с января по сентябрь 2018 года женщина наказывала детей за непослушание: заставляла мальчика много раз приседать или спать на коврике на полу. Кроме того, были установлены факты избиения табуретом по голове.

После того, как история получила резонанс в СМИ, все дети были изъяты из семьи, а в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входил контроль за семьями с детьми, взятыми под опеку, было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Халатность".

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что женщина сломала ногу 9-летнему мальчику за то, что он слишком медленно делал уроки.