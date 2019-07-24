Фильм об алтайской спортсменке Татьяне Андреевой, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве, рассказала в своем Facebook российский режиссер Лена Погребижская.

Громкая история произошла в августе 2012 года. Татьяна Андреева, посчитав, что ее хочет изнасиловать знакомый молодой человек, использовала нож в качестве предмета самообороны. От полученного ранения парень умер. В августе 2013 года суд признал Андрееву виновной в убийстве и назначил ей семь лет колонии. В итоге девушка провела в Шипуновской колонии № 6 чуть более четырех лет и вышла на свободу в октябре 2017 года.

"История этой девушки меня зацепила. Судя по тому, что писали и говорили о ней, история была такой: алтайская спортсменка защищалась от насильника, который перед этим напоил ее клофелином, и случайно убила его ножом. Ее вовсе не оправдали за самозащиту, а приговорили к семи годам колонии. В тот момент, когда меня заинтересовало это дело, уже год, как она была осуждена", – рассказывает Погребижская.

Она отметила, что ей захотелось разобраться во всей этой истории: "Потому что здесь, у меня не было в этом никаких сомнений, было столько очевидной несправедливости и в то же время много мутного и противоречивого. Так начался фильм "Дело Андреевой".

"У меня ушло на выяснение всех обстоятельств три с половиной года. И в конце концов кино было готово. Фильм был закончен примерно в то же время, когда Татьяна условно-досрочно вышла из колонии. Я не могу его выложить в сеть, потому что права на широкий показ принадлежат телеканалу, который по каким-то своим соображениям картину еще не показал, но я все же надеюсь, что пока срок прав не истек, фильм покажут", – пояснила режиссер.

"И мне пришло в голову, что будет очень здорово сделать кинопоказ этим летом. И чтобы в парке, и чтобы рядом с розарием. В общем, показ фильма "Дело Андреевой" будет в любимом мной Букводоме в парке "Сокольники". Показ состоится 17 августа – это суббота. В 19:00", – добавила она, уточнив, где можно купить билеты.

После премьеры Погребижская обещала рассказать, как сейчас складывается жизнь у героев фильма.

В 2016 году осужденная спортсменка из Бийска Татьяна Андреева стала "Мисс ИК".