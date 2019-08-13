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"Дело Андреевой": премьера фильма об алтайской спортсменке состоится 17 августа

, ИА "Амител"
Посмотревшие фильм о Татьяне Андреевой рассказывают, что картина не такая однозначная, как кажется

Андреева посчитала, что ее хотят изнасиловать и использовала нож / Фото: facebook.com/partizanetc

Фильм об алтайской спортсменке Татьяне Андреевой, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве в эту субботу, 17 августа, напоминает в своем Facebook российский режиссер Елена Погребижская.

Громкая история произошла в августе 2012 года. Жительница Бийска Татьяна Андреева, посчитав, что ее хочет изнасиловать знакомый молодой человек, использовала нож для самообороны. От полученного ранения парень умер. В августе 2013 года суд признал Андрееву виновной в убийстве и назначил ей семь лет колонии. В итоге девушка провела в Шипуновской колонии № 6 чуть более четырех лет и вышла на свободу в октябре 2017 года.

"Можно в субботу в Москве посмотреть фильм "Дело Андреевой" и поговорить друг с другом о фильме и о нас самих. Можно расспросить хорошенько режиссера о том, что было за кадром, в кадре и в последующие за кадром годы, что происходит у героев фильма и даже почему. Даю и свежую летнюю фотографию Татьяны. Она продолжает отмечать свой чемпионский путь медалями. Из брендов одежды сейчас она выбирает марку "Святая", – пишет Погребижская.

Судя по комментариям к публикации, уже состоялся предварительный показ. "Перед фильмом у меня было ощущение, что вся эта история про судебный произвол, что девочку засудили за самооборону и что страшно жить, так как за ответ на насилие можно пострадать. Но фильм оказался настолько неоднозначным, после просмотра было чувство, что по большому счету не все так, как кажется на первый взгляд", – написала Валерия.

"Радует беспристрастный анализ обстоятельств", – добавил Михаил.

Некоторые ставят под сомнение невиновность Андреевой. "Сложно вам было разговаривать, задавать вопросы? Ведь человек очевидно врет. И почему-то ясно, что через ложь не пробиться, там толстенный щит. Как вы с этим были? Что переживали?" – спросила Светлана у режиссера.

Погребижская ответила, что люди регулярно бывают закрыты и не откровенны в интервью: "Чтобы прямо врали, такое, конечно, не часто бывает, но бывает. И пробиваться бесполезно, особенно если в такой ложной версии есть для человека прямая выгода. Обломно, конечно, это неожиданно было, а что делать. Фиксация вранья тоже годится для работы".

Ранее режиссер рассказала, что фильм был закончен примерно в то же время, когда Андреева вышла из колонии – в 2017 году. Однако права на широкий показ принадлежат телеканалу, который по каким-то своим соображениям придерживает картину. Из-за этого опубликовать фильм в Сети пока нельзя, но срок прав вскоре истекает.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.08.2019 16:45
Смекта

Нечего ее выгораживать, она убийца! Если бы ее изнасиловали в темном переулке, то другое дело, а так сама поехала в номера, понимала что к чему., взрослая уже. А так можно любого "завалить" и сказать что хотел изнасиловать, а потом кричать о том что засудили, суд несправедлив.

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