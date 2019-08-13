Томенко объяснил, почему на Алтай стало летать больше самолетов, но цены не падают

Сезон 2019 года складывается благоприятно для туристической отрасли Алтайского края, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на руководителя Алтайтурцентра Татьяну Сажаеву.

О количестве туристов пока рано говорить, но одним из признаков показателей роста можно считать количество пассажиров, прилетающих на Алтай через Барнаульский аэропорт, рассказала Сажаева. Однако рейсов стало больше и цена при этом в среднем не падает, что говорит о спросе на билеты.

Впрочем, такие показатели не вдохновили губернатора Алтайского края Виктора Томенко, считающего необходимым увеличивать предложение, чтобы за счет этого снижались цены. Об этом Томенко и Сажаева поговорили во время медиаэкспедиции "Алтайские ОБЬятия", которая проходила в крае на прошлой неделе с участием представителей федеральных и региональных СМИ.

По словам губернатора, представителям власти региона сегодня приходится терять время ради экономии средств на перелетах. Так, делегация региона, которая в августе отправится в Казань на чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, ради экономии полетит через Новосибирск, поскольку так будет существенно дешевле, чем если лететь по маршруту "Барнаул-Москва-Казань".

Томенко считает такое положение дел неприемлемым. Однако пока в Алтайском крае один аэропорт и низкий пассажиропоток, цены могут только расти.

Сейчас планируется расширить возможности Барнаульского аэропорта, с собственником которого правительство края ведет переговоры. По мнению Томенко, обновление аэропорта и снижение цен необходимы не только для туристов, но и для прилетающих по делам людей.

В мае сообщалось, что аэропорт Барнаула обновит взлетно-посадочную полосу за 90 миллионов, работы будут завершены в 2023 году.