Муж и жена погибли во время стрельбы в Калининграде. Сына госпитализировали

В центре Калининграда торговец открыл огонь по людям. Как сообщает "Интерфакс", стрельба произошла на Центральном рынке. В результате погибла семейная пара, ранен их 13-летний сын. Его госпитализировали.
Сообщается, что погибшие супруги, а также стрелок работали торговцами на рынке. В результате конфликта из-за передела мест злоумышленник достал охотничий карабин и открыл огонь. По словам очевидцев, погибшая женщина была беременна.
Как передает РИА "Новости", после инцидента нападавший попытался покончить с собой. Раненного стрелка доставили в больницу, где он и скончался. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Короче доразбирались, что никого в живых не осталось.
Дикий-дикий запад
Ну вот и поделили места...
Теперь место свободное
А вот некоторым следовало бы намотать на ус, что обиды не прощаются и могут закончиться вот таким образом...
жаль людей
12:51 гость @жаль людей@
В этой ситуации жаль только пацана и неродившегося ребенка. Если наехали на торговца, а он взял оружие, то здесь беззаконие со всех сторон. И кого жалеть теперь..
Жаль людей, которых калечит капитализм...
16.02.2020 12:59
- гость -
Жаль людей, которых калечит капитализм...
При социализме бы поцапались за кооператив.
Не правовые методы Правового Государства. Могли бы в Суде всё решить!
13:32- гость -"При социализме бы поцапались за кооператив"
.
Не знаю таких случаев, чтобы при социализме люди из-за кооператива убивали друг друга.
Приписывать, то чего не было, ох как сейчас любят вруны про советскую власть. Любой повод найдут, чтобы обгадить...
16.02.2020 15:06
- гость -
Есть люди, которых любой строй не удовлетворяет. Макаревич тому пример, что тогда был бунтарем, что сейчас.
И при СССР тоже были рынки. Могли бы так же делить.
Не знаю таких случаев, чтобы при социализме люди из-за кооператива убивали друг друга.
В СССР люди убивали таксистов, чтобы завладеть деньгами. А сколько их было то, денег у таксиста? Резали ножом прохожего и снимали часы и забирали кошелек. Убивали рыбинспектора, чтобы не платить штраф и не лишаться улова.
Вам мало?
На зонах играли в карты на жизнь человека. Уголовники вводили политическим шприцем воздух в вену, чтобы проверить, действительно ли человек от этого умрет, вводили в вену бензин из любопытства т.д.
Сейчас этого нет.
Пора уезжать
16.02.2020 18:45
111
Вы уже, насколько помню, примерно с 2000-х уезжаете.