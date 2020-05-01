Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой

Расследуя сообщения о безвестном исчезновении жительницы Рубцовска, правоохранители заподозрили в убийстве ее мужа и объявили план перехват, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
29 апреля автомобиль подозреваемого заметили полицейские. Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Поняв, что уйти от погони не удастся, водитель нанес себе несколько ранений, которые оказались смертельными.
В транспортном средстве обнаружили тело его супруги со следами насильственной смерти.
По факту ее гибели следственные органы расследуют уголовное дело по статье "Убийство". Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Врёшь.не возмёшь,живым не дамся...
Жертвы самоизоляции?
Индийские режиссёры рыдают от русской реальности
2.05.2020 08:48
- гость -
Жертва наркоты