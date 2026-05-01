В Новосибирске суд рассмотрит дело о наезде автобуса на мальчика на самокате

Водитель общественного транспорта не извинился перед пострадавшей семьей

01 мая 2026, 13:44, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшее время Октябрьский районный суд назначит дату первого заседания по делу о ДТП, произошедшем днем 21 мая 2025 года возле остановки "Татьяны Снежиной", сообщает "КП-Новосибирск". По версии полиции, автобус НефАЗ следовал по маршруту и остановился у стоп‑линии.

Водитель — 52‑летний Семен Птушкин* — решил проехать перекресток на мигающий красный сигнал светофора. В этот момент на проезжую часть, вне пешеходного перехода, выехал ребенок на самокате. Автобус сбил школьника, протащил по асфальту и наехал колесом. Очевидцы рассказали, что от боли ребенок кричал. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Девятилетнего мальчика госпитализировали с серьезными травмами: у него были обширные повреждения кожи на правой голени и бедре, травма колена и мышцы, множественные ссадины на левой ноге, а также закрытая черепно‑мозговая травма из‑за удара головой.

Врачи провели четырехчасовую операцию — пересадили часть кожи с левого бедра на правую ногу. Ребенок провел в больнице три недели. По заключению медиков, он потерял трудоспособность на треть.

Старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова сообщила, что водитель автобуса ранее не был судим, признал вину, но не принес извинений и не оказал помощи пострадавшему. Он работал водителем, своих детей не имеет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности тяжкий вред здоровью. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. В апреле материалы дела поступили в Октябрьский районный суд.

*Имя изменено



