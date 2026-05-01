Гоблин заявил, что недавно чтение комиксов считали "занятием для дебилов"
Блогер Пучков пояснил, что в России так думали, потому что в стране практически не было комиксов
01 мая 2026, 13:18, ИА Амител
В эфире радио Sputnik блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, рассказал, как менялось отношение к чтению комиксов в России. Запись интервью доступна в соцсети "ВКонтакте".
«Совсем недавно у нас потребление комиксов проходило по графе "занятие для дебилов". Извините, конечно, так было», — отметил Гоблин.
По его словам, негативное восприятие этого хобби было связано с тем, что в стране практически не было комиксов. Ситуация изменилась после того, как россияне получили возможность полноценно ознакомиться с графической литературой.
«Как это они называют, графический роман? Они прекрасны, безо всяких», — заключил блогер.
Ранее он заявил, что суд может запретить все фильмы Гая Ричи после мема о цыганах. По мнению Пучкова, подобные фразы в фильмах допустимы.
13:21:11 01-05-2026
В детстве у блогера Пучкова не было доступа к Барвинку, Весёлым картинкам и Мурзилке?
13:23:31 01-05-2026
-Дим Юрич
- Клим Саныч
13:55:32 01-05-2026
Америкосы, придумавшие комиксы, люди странные. Вместо дорожных знаков с ограничением скорости, ставят щит надписями типа "Двигаться со скоростью выше 55 миль в час запрещено", но при этом рисую то, что надо описывать текстом.... Оставляя простор для фантазии.
18:44:03 01-05-2026
Гость (13:55:32 01-05-2026) Америкосы, придумавшие комиксы, люди странные. Вместо дорожн... Да та же история с милями,галлонами,футами и американским футболом. Лишь бы поперек мира быть
21:27:02 01-05-2026
Гость (13:55:32 01-05-2026) Америкосы, придумавшие комиксы, люди странные. Вместо дорожн...
Американцы не придумали комиксы, они сделали их популярными и коммерчески успешными 🙄 Истории в картинках печатались практически в любой стране, где был массовый выпуск газет. А исторически комиксы родились в Средневековой Европе из нарисованных историй о житие святых и королей. На Руси такие истории назывались "лубок".
15:06:24 01-05-2026
Они и есть для упомянутых лиц.
18:00:36 01-05-2026
по нему заметно что он читал в детстве, а так да они так да по сей день их читают только идиоты.
18:30:56 01-05-2026
Весёлые картинки.
по этим рисункам, по этим рисункам, которые мы рисовали для вас
придумайте дети, придумайте дети, придумайте дети весёлый рассказ.
23:39:34 01-05-2026
А чего еще он сказал? От слова пофиг.
07:32:00 02-05-2026
Ага... А смотреть фильмы с его переводом - верх интеллекта. Реально дебил. И переводы его дебильные.
11:21:38 02-05-2026
Они и сейчас для дЭбилов.