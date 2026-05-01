Гоблин заявил, что недавно чтение комиксов считали "занятием для дебилов"

Блогер Пучков пояснил, что в России так думали, потому что в стране практически не было комиксов

01 мая 2026, 13:18, ИА Амител

Комиксы / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

В эфире радио Sputnik блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, рассказал, как менялось отношение к чтению комиксов в России. Запись интервью доступна в соцсети "ВКонтакте".

«Совсем недавно у нас потребление комиксов проходило по графе "занятие для дебилов". Извините, конечно, так было», — отметил Гоблин.

По его словам, негативное восприятие этого хобби было связано с тем, что в стране практически не было комиксов. Ситуация изменилась после того, как россияне получили возможность полноценно ознакомиться с графической литературой.

«Как это они называют, графический роман? Они прекрасны, безо всяких», — заключил блогер.

Ранее он заявил, что суд может запретить все фильмы Гая Ричи после мема о цыганах. По мнению Пучкова, подобные фразы в фильмах допустимы.