"М.Видео" начнет продавать еду

Компания уже продает кофе, вскоре в магазинах появится "все, что входит в повседневную жизнь"

01 мая 2026, 08:17, ИА Амител

Магазин "М.Видео" / Фото: amic. ru

В магазинах "М.Видео" начнут продавать продукты питания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил недавно назначенный генеральный директор сети Владислав Бакальчук.

Как пояснил бизнесмен, классический ретейл существует на редких покупках, поскольку техника обновляется раз в несколько лет. На этом, по его словам, сложно строить стабильный рост.

Бакальчук рассказал, что компания уходит от модели "пришел за телевизором раз в пять лет" к модели, где человек взаимодействует с сетью регулярно и в разных сценариях.

«Начали с кофе — потому что это понятная и частотная категория, дальше будем расширяться: чай, снеки, базовые продукты, все, что входит в повседневную жизнь», — рассказал гендиректор сети.

Он добавил, что "телевизоры никуда не делись" — просто теперь "можно сразу будет взять попкорн и смотреть сериалы, сидя на диване", тоже купленном в магазине сети.