"М.Видео" начнет продавать еду
Компания уже продает кофе, вскоре в магазинах появится "все, что входит в повседневную жизнь"
01 мая 2026, 08:17, ИА Амител
В магазинах "М.Видео" начнут продавать продукты питания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил недавно назначенный генеральный директор сети Владислав Бакальчук.
Как пояснил бизнесмен, классический ретейл существует на редких покупках, поскольку техника обновляется раз в несколько лет. На этом, по его словам, сложно строить стабильный рост.
Бакальчук рассказал, что компания уходит от модели "пришел за телевизором раз в пять лет" к модели, где человек взаимодействует с сетью регулярно и в разных сценариях.
«Начали с кофе — потому что это понятная и частотная категория, дальше будем расширяться: чай, снеки, базовые продукты, все, что входит в повседневную жизнь», — рассказал гендиректор сети.
Он добавил, что "телевизоры никуда не делись" — просто теперь "можно сразу будет взять попкорн и смотреть сериалы, сидя на диване", тоже купленном в магазине сети.
09:15:57 01-05-2026
Утопия
09:51:55 01-05-2026
Холодильник побеждает телевизор? Скоро кусочек хлеба будет равен кусочку золота. "16 Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано!" Екклесиаст.
11:35:42 01-05-2026
Интересно, по их профилю напрашивается производство утюгов или пылесосов (ТВ и ПК не потянут..), но идут в пищевые продукты.. Где зарыта собака - в налогах, планах государства или компетентности руководителей?
14:02:26 01-05-2026
dok_СФ (11:35:42 01-05-2026) Интересно, по их профилю напрашивается производство утюгов и... А продукты ведь должны где-то храниться и отдельно от бытовой химии и прочего. Превращаемся в базар?
13:52:05 01-05-2026
Появилась возможность походить с чашкой кофе перед раскрытыми ноутбуками,выбирая гаджет.
19:00:51 01-05-2026
Гость (13:52:05 01-05-2026) Появилась возможность походить с чашкой кофе перед раскрытым... закусывая пирожком, который можно разогреть в микроволновке близжайшей
13:45:41 13-05-2026
Гость (13:52:05 01-05-2026) Появилась возможность походить с чашкой кофе перед раскрытым...
И случайно так пролить на него полкружечки кофе, чтобы потом купить заставили, хитрый черти маркетинг придумали)
22:08:44 01-05-2026
Ждем штурма как у вайбериз?
12:06:21 02-05-2026
Шаурма будет?
13:24:18 03-05-2026
Гость (12:06:21 02-05-2026) Шаурма будет? ... только шаверма.
13:38:51 13-05-2026
Психиатр (13:24:18 03-05-2026) только шаверма....
Ты с Сибири и говори по сибирски -шавуха, а то ишь, под товарища из СпБ косит