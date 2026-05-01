"М.Видео" начнет продавать еду

Компания уже продает кофе, вскоре в магазинах появится "все, что входит в повседневную жизнь"

01 мая 2026, 08:17, ИА Амител

Магазин "М.Видео" / Фото: amic. ru

В магазинах "М.Видео" начнут продавать продукты питания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил недавно назначенный генеральный директор сети Владислав Бакальчук.

Как пояснил бизнесмен, классический ретейл существует на редких покупках, поскольку техника обновляется раз в несколько лет. На этом, по его словам, сложно строить стабильный рост.

Бакальчук рассказал, что компания уходит от модели "пришел за телевизором раз в пять лет" к модели, где человек взаимодействует с сетью регулярно и в разных сценариях.

«Начали с кофе — потому что это понятная и частотная категория, дальше будем расширяться: чай, снеки, базовые продукты, все, что входит в повседневную жизнь», — рассказал гендиректор сети.

Он добавил, что "телевизоры никуда не делись" — просто теперь "можно сразу будет взять попкорн и смотреть сериалы, сидя на диване", тоже купленном в магазине сети.

Комментарии 11

Гость

09:15:57 01-05-2026

Утопия

Гость

09:51:55 01-05-2026

Холодильник побеждает телевизор? Скоро кусочек хлеба будет равен кусочку золота. "16 Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано!" Екклесиаст.

dok_СФ

11:35:42 01-05-2026

Интересно, по их профилю напрашивается производство утюгов или пылесосов (ТВ и ПК не потянут..), но идут в пищевые продукты.. Где зарыта собака - в налогах, планах государства или компетентности руководителей?

Гость

14:02:26 01-05-2026

dok_СФ (11:35:42 01-05-2026) Интересно, по их профилю напрашивается производство утюгов и... А продукты ведь должны где-то храниться и отдельно от бытовой химии и прочего. Превращаемся в базар?

Гость

13:52:05 01-05-2026

Появилась возможность походить с чашкой кофе перед раскрытыми ноутбуками,выбирая гаджет.

гость

19:00:51 01-05-2026

Гость (13:52:05 01-05-2026) Появилась возможность походить с чашкой кофе перед раскрытым... закусывая пирожком, который можно разогреть в микроволновке близжайшей

Гость

13:45:41 13-05-2026

Гость (13:52:05 01-05-2026) Появилась возможность походить с чашкой кофе перед раскрытым...
И случайно так пролить на него полкружечки кофе, чтобы потом купить заставили, хитрый черти маркетинг придумали)

Гость

22:08:44 01-05-2026

Ждем штурма как у вайбериз?

Гость

12:06:21 02-05-2026

Шаурма будет?

Психиатр

13:24:18 03-05-2026

Гость (12:06:21 02-05-2026) Шаурма будет? ... только шаверма.

Гость

13:38:51 13-05-2026

Психиатр (13:24:18 03-05-2026) только шаверма....
Ты с Сибири и говори по сибирски -шавуха, а то ишь, под товарища из СпБ косит

