В Барнауле фура снесла трамвайные провода на улице Челюскинцев

На участке от Партизанской до Молодежной провода провисают или полностью оборваны

01 мая 2026, 14:07, ИА Амител

Трамвай / Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 1 мая в Барнауле на улице Челюскинцев большегруз повредил контактную сеть трамвая. Об этом amic.ru сообщил читатель.

На участке от Партизанской до Молодежной провода провисают или полностью оборваны и находятся на проезжей части.

«Водители и пешеходы, будьте осторожны», — сообщил изданию житель Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Барнауле с 4 мая перекроют движение по переулку Малому Прудскому. Ограничение введут с 4 по 22 мая в районе пересечения с проездом Лучевым из-за работ на водопроводных сетях.



