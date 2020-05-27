Врезавшийся в здание водитель и скрывшийся велосипедист. Кого ищет ГИБДД Барнаула

Госавтоинспекция города Барнаула разыскивает очевидцев нескольких дорожно-транспортных происшествий. Об этом amic.ru сообщили в отделе пропаганды ведомства.

14 мая в 8:45 на ул. Юрина, в районе дома № 219, произошел наезд на велосипедиста.

40 минутами позже на Змеиногорском тракте, в районе дома № 43а, столкнулись автобус Scania и неустановленный автомобиль, который скрылся с места ДТП.

В период с 18:10 15 мая до 9:00 16 мая на ул. Балтийской, в районе дома № 12, неизвестный автомобиль врезался в припаркованную Toyota Land Cruiser Prado.

16 мая в 13:00 на ул. Фурманова, в районе дома № 33, неустановленная машина врезалась в здание, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Также 16 мая в 14:30 на ул. Северо-Западной, в районе дома № 135, столкнулись Lada XRAY и автомобиль, который покинул место ДТП. В этом случае инспекторы ищут иномарку серого цвета.

17 мая в 18:30 на ул. Малахова, 146, произошло ДТП с участием Nissan Bluebird Sylphy и еще одного неустановленного автомобиля, который не стал дожидаться сотрудников ГИБДД.

Еще две аварии случились 20 мая.

В 17:00 на ул. Кустарной, 24, Toyota RAV4 сбила велосипедиста. Сам велосипедист после инцидента скрылся с места ДТП.

В 18:15 на пр. Строителей, 135, столкнулись Mitsubishi Outlander и еще один неустановленный автомобиль, водитель которого поспешил оставить место происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этим происшествиям, просят сообщить в ГИБДД по телефонам 393-605, 391-090 или 393-555.