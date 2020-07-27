134 случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 134 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных за минувшие сутки. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 8665.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 55, Бийск – 14, Рубцовск – 11, Петропавловский район – 8, Бурлинский район – 5, Заринск – 4, Славгород, Бийский, Смоленский, Троицкий и Змеиногорский районы – по 3, ЗАТО Сибирский, Зональный, Ключевский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский, Целинный районы – по 2, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Чарышский, Баевский, Заринский, Кулундинский, Панкрушихинский, Ребрихинский район – по одному.
Кроме того, за сутки скончались еще шестеро пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число умерших в регионе достигло 196 человек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что не знает, когда регион сможет перейти к следующему этапу снятия ковидных ограничений. При этом глава края подчеркнул, что "маски с нами будут еще долго".
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